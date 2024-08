Un soliloquio mete al Betis en la Conference

Fue una fiesta de las que suelen organizarse al final de la Palmera, pero en un partido que llegaba con cara de trámite y que así es como se desarrolló, pero no sin que antes los ucranianos llevaran la inquietud a la grada con un pelotazo a la madera de Bandeira. Pero la lógica acabaría imponiéndose para resolver la eliminatoria en tres minutos frenéticos en que tuvo un indiscutible protagonismo Ez Abde con una asistencia y dos golazos.

Lógica sobredosis de rotaciones de cara a un lance que viene aparentemente resuelto, pero cuando Bandeira estrelló a quemarropa una volea en la cruceta, el bético se inquietó. El equipo no demostraba su superioridad y los ucranianos iban a su antojo por la zona ancha. Pero el fútbol tiene causas que originan un viraje del viento y eso va a llegar de la mano de Ez Abde, que empezó a hacer estragos para asistir el gol de Ruibal y marcarse un doblete en sólo tres minutos.

El marroquí le había dado la vuelta al estado anímico, pues la cosa ya se había resuelto. Goles son amores y el Betis se gustaba remando a favor de corriente. Rodri no sólo bullía sino que iba a ser con Abde el hombre que le daría al Betis ese plus de velocidad que haría estragos en los ucranianos. Altimira se entonaba, las dudas de Rodríguez ya no eran tales, Ruibal seguía presionando arriba y atrás se bastaba el Betis con la jerarquía indiscutible de Diego Llorente.

La continuación fue un soliloquio verdiblanco, todo discurría en terreno visitante y la fiesta bajaba de tono con la sustitución de Abde poco después de rozar la consecución del hat trick. No tenía color nada de lo que pasaba, la suerte estaba echada y la bola del Real Betis Balompié estará este viernes para dilucidarle el futuro en Conference. Parecía un trámite y así fue tras unos minutos de inquietud, pero la solución estuvo en tres minutos frenéticos de Ez Abde, ese velocista.