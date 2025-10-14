En Valladolid, un pasito más

Insultante ritmo el que la selección mantiene con la vista puesta en el próximo Mundial. Mundial atípico por su conformación, pues a tres países como sede no se había llegado nunca. Y así, con Estados Unidos, Canadá y México en lontananza, la nuestra va imparable y para hoy se fía otra singladura, la de jugar en Valladolid con Bulgaria, considerado el patito feo del Grupo E. Equipo el búlgaro que cierra la clasificación sin un solo punto más un solo gol a favor y doce en contra. Como puede verse, ningún parecido con aquella de hace treinta años con Stoichkov de buque insignia.

Y aunque los experimentos, siempre con gaseosa, hoy puede ser un día apropiado para comprobar cómo responden futbolistas poco utilizados. En este tiempo de suspicacias, a la menor indisposición llega el descarte y el último fue el del barcelonista Ferran. Las presiones exógenas de los más poderosos hacen que De la Fuente prescinda del futbolista que presente la menor molestia, por lo que a la fuerza ahorcan.

Además como este equipo demuestra que funciona esté quien esté, juegue quien juegue, pues las ausencias no ocupan demasiado espacio en el apartado de la preocupación. Será en el que fuera calificado Estadio de la Pulmonía, lo que ahora ya no es el caso. Convertida en itinerante, la selección, esa orquesta siempre afinada, camina inexorablemente hacia el Mundial y Bulgaria, colista del grupo, no parece que vaya ser obstáculo insalvable, claro que no.