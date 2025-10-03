Las encuestas como estrategia electoral

Es un secreto a voces que los partidos políticos utilizan electoralmente las encuestas y sondeos que les favorecen. Con frecuencia, se trata incluso de encuestas inducidas a través de medios de comunicación afines o de agencias que fuerzan algo los datos para que partidos con los que han colaborado o siguen colaborando, salgan bien colocados. Esa situación, con Pedro Sánchez, ha llegado a la desfachatez a través de José Félix Tezanos, que ha puesto a disposición del presidente el CIS, un instituto que venía precedido de fama por su rigor. En el pasado, incluso llegó a admitir que el Gobierno sufría un desgaste que tendría efectos electorales, cosa que en este momento es impensable que ocurra con el CIS de Tezanos.

Se publica ahora un sondeo realizado por Iván Redondo, que fue hombre de confianza de Pedro Sánchez y que sigue siendo cercano al presidente. Pero le apoya desde sus artículos y ahora con el primer sondeo de su empresa de análisis y comunicación. Da vencedor a Pedro Sánchez en las elecciones si se celebraran ahora, con el PP a 3 puntos de distancia y Vox pisándole los talones.

Es cierto que Feijóo está cometiendo errores de bulto, que entra en todos los charcos que le ponen a tiro tanto PSOE como Vox, y que debe cambiar de estrategia si piensa seguir trabajando para ser presidente. Pero aun así, con esa estrategia que Feijóo necesitaría revisar a fondo, no hay experto –excepto Tezanos– que dé a Sánchez vencedor. Ni a Vox tan fuerte como para situarse por encima del PP. Son unánimes esos expertos en poner el acento en que el sondeo de Iván Redondo carece de la información indispensable que permitiría analizarlo en profundidad. Sin embargo, conociendo a Iván Redondo, se las arreglará para dar prestigio a su nueva empresa demoscópica y en futuras ocasiones facilitará la información necesaria. Sobre todo, la que permita a Sánchez y a sus incondicionales utilizar el trabajo de Redondo para dar impulso a unos votantes desinflados.

Pedro Sánchez sí sabe de estrategia, y sí sabe crear equipos electorales. Gracias a utilizar el lema de que PP es igual a Vox, está en Moncloa. Desde entonces, con diferentes artimañas, ha conseguido en estos años que los casos de corrupción, la falta de PGE, los fracasos electorales, el entreguismo a Puigdemont y la ineptitud de algunos de sus ministros pasaran a segundo plano.

Queda partido por jugar, e Iván Redondo ha saltado al campo de juego.