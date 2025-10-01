El gerente de Urbanismo de Sevilla tiene un doble

Miles de españoles recuerdan la teoría del doble de Franco, ese vecino desgraciado que, según la leyenda, hacía las veces del caudillo en situaciones delicadas. Hasta le pusieron nombre y apellidos y fue entrevistado bien entrada la democracia. El sueño de muchos personajes públicos es tener un doble, pero que funcione realmente y evitarse así no ya los momentos delicados, sino los actos peñazos. En Sevilla hay gente que, una de dos, o tiene un doble, o tiene el don de la ubicuidad. Y nos referimos a Paco Herrero, el último mohicano de la Sevilla de los años 90, la guayabera mejor planchada de Vistahermosa y el traje con las medidas mejor tomadas de toda Sevilla y su área metropolitana. Pero en esta ocasión aludimos al gerente de Urbanismo, señor Vázquez, que debe tener un doble porque está en todas las conferencias, actos benéficos, saraos múltiples, reuniones de la mesa de camilla (alcalde, Tarno sin corbata en el palco del Aero en la plaza, Bueno y el dilecto De la Rosa), encuentros en las barras del entorno de la Plaza Nueva, cumpleaños como el de Mario Niebla del Toro, posados en la Puerta del Príncipe, etcétera. Hay que preguntarle a don Fernando si tiene un doble. Algunos dicen que sí, porque, de hecho, hay un hermano mayor de una romántica y preciosa cofradía, simpatiquísimo y competente, que cuentan que ya está cansado de que lo confundan y le pidan por la calle que agilice una licencia, la cédula de habitabilidad o un permiso de derribo. "Mire usted, que no soy el gerente de Urbanismo". Fernando Vázquez se ha hecho pájaro mayor del reino de Sevilla, del tiovivo local, de esa cansina ciudad de las ocho de la tarde. ¡Qué bien hablan los empresarios de este Vázquez en esas mesas de las bodas donde unos pulsan por donde cojean los otros!

Vázquez es la otra sonrisa del régimen. Antoñito Castaño sonríe en turismo. Y Vázquez en la caracola uno de Urbanismo. ¿O es el doble el que entra por las mañanas? Yo mandaría más a menudo al doble a la sede de la Gerencia para meter en cintura a más de uno que se las cuela al gerente por detrás con los manejos del presupuesto, que la experiencia demuestra que los desmanes en la gestión del Urbanismo de hoy son los disgustos del mañana. A mí me escama que todo el mundo lance tantas petaladas a un gerente de Urbanismo y Medio Ambiente, un cargo llamado en principio a ser el malo de la película. Sería como el ministro de Hacienda o el tesorero de la hermandad, que de entrada deben tener cara de decir que no. ¡Pero algo tendrá el agua cuando la bendicen! Y debe ser que don Fernando tiene un doble, porque no se puede estar en más sitios, muchos de ellos verdaderos tostones que este Vázquez aguanta con la misma paciencia que la ciudad espera los toldos en la Avenida puestos en condiciones y en su fecha, preferentemente en verano y que no se hundan con una llovizna. Mandaremos una carta con este ruego a Urbanismo. O mejor dos cartas, una para don Fernando Vázquez y otra para el doble. Estas cosas "contra Marchena" no pasaban. Y había café de melita en su despacho de último virrey de Sevilla...