La oficina que promueve la ciudad como destino turístico tendrá una gran caseta en la Feria. El Ayuntamiento ha cedido la situada en los números 225-229 de la calle Pascual Márquez al organismo denominado Sevilla City Office. La caseta era particular, pero el titular la perdió como este año la han perdido algunos apellidos sonados y muy relacionados con el traslado de la Feria a los Remedios. La relación de los que pierden sillas y palcos es la verdadera lista de los caídos de las Fiestas Mayores. Las noticias corren de boca en boca sin necesidad de redes sociales. “¿Sabes a quién le han quitado el palco por no pagar en el plazo establecido? A ese, a ese... Y el Consejo se cierra en banda y no da ninguna solución”. Es la comidilla. “¿Tú te has enterado de quienes se han quedado sin caseta? Nada menos que los hermanos...”. Y aquí sale el apellido sevillanísimo de los que ya están... buscando posada. Pues los que han trincado una de esas casetas lustrosas son los señores que manejan el turismo. Vivimos del turismo, no tenemos camareros, pero sí caseta en calle de postín.

El portavoz del Grupo Popular, Juan de la Rosa, ha elevado una pregunta formal al gobierno sobre las características que tendrá esa caseta. La cuestión se presta a comentario por uno de los puntos sobre los que se interesa: “¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar por parte del Ayuntamiento en dicha caseta? Dentro de las actividades a realizar en la citada caseta, ¿se van a servir comidas y bebidas? ¿Tendrá la caseta acceso libre para los ciudadanos? En caso negativo, ¿cuál será el criterio para cursar invitaciones?”. La que alude a si habrá servicio de bar es una genialidad. Estoy deseando leer la respuesta. Habría casi que contestar: “¡Hombre, claro! No va a ser como la del retén de bomberos, esa caseta que todo el mundo se para a mirar y allí andan los agentes de guardia con la botella azul de Solan de Cabras como corresponde a su enorme profesionalidad”. La pregunta del gran Juan de la Rosa recuerda a la de los padres que interrogan a sus hijos adolescentes el primero de enero: “¿Y en tantísimas horas de fiesta qué habéis hecho?”. A ver si este Juan pregunta por lo que hay que preguntar: la pañoleta. Me temo el horror del título grande en inglés. Por ahí hay que indagar, de la Rosa, por ahí... que acabamos hablando de los diferentes tipos de timing de la Feria y otros esnobismos fatuos.

Y, por cierto, ¿de verdad hace falta una pedazo de caseta para promocionar más, todavía más, el turismo? Pusimos la Feria de formato largo para adaptarla a nuestros señores y amos los turistas, ahora montamos un casetón de varios módulos... Esto acaba como aquella Feria de los puestos de vendedores ambulantes de lechugas, pero con despedidas de solteros.