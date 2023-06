Los duques de Montpensier, María Luisa Fernanda de Borbón y Antonio María de Orleans, huyeron de Francia en 1848 y se afincaron poco después en Sevilla. Aquí residirían de forma estable en el Palacio de San Telmo, salvo periodos de exilio por desencuentros con la reina Isabel II, manteniendo una intrigante corte paralela a la de Madrid. Dicha mansión fue sometida entonces a una reforma dirigida por el arquitecto Balbino Marrón que afectaría a los jardines que constituyeron más tarde el núcleo del Parque de María Luisa. Entre otras actuaciones en el vergel, se levantaron dos coquetos pabellones: la Casa de Yeguas y la Casa de Vacas o Choza de los Carneros, ambas para la exposición de ganado selecto. El segundo edificio es demolido con el tiempo, mientras la Casa de Yeguas se mantiene hasta nuestros días y queda integrada en la Glorieta de Juanita Reina.

Esta armoniosa glorieta corresponde a una antigua placita que fue remodelada y dedicada a la famosa tonadillera sevillana en 1994, cinco años antes de su muerte, poseyendo en su centro una fuente de cerámica con forma de estrella de ocho puntas. Es interesante desde el punto de vista botánico, pues su abigarrada vegetación mantiene árboles de valor histórico como el grandioso plátano de sombra centenario en su centro que está recogido en el Catálogo de Árboles Singulares de la Ciudad. Asimismo, destacan dos magníficas higueras de Bahía Moretón (Ficus macrophylla) que han sido mal clasificadas en el cartel allí presente como árboles de las lianas (Coussapoa dealbata), inexistentes en la ciudad. Un maravilloso bosquete de palmeras de Fortune rodea el enclave, ofreciéndonos frescor en los meses estivales.

La Casa de Yeguas se sitúa a levante de la glorieta y es un edificio bien conservado que ha sido usado para diversos menesteres tras su función original. Así, serviría durante décadas como centro operacional de la Guardería Jurada del Parque, integrada por más de sesenta guardas que lo cuidaban con mimo y cuya desaparición en los pasados años ochenta supuso un declive progresivo de nuestro Jardín de Jardines. Hoy en día acoge al Club de Amigos del Parque de María Luisa. Se conocen noticias orales procedentes de una comunidad judía hispalense acerca de su utilización como sinagoga durante un corto periodo de tiempo en torno al año 1929, fecha de celebración de la Exposición Iberoamericana, aunque no es posible certificarlo con documentos. Cada vez que vuelva a visitar este evocador rincón, lo imaginaré como lugar de encuentro de aquellos sefardíes que regresaron a Sevilla a partir de la segunda mitad del siglo XIX desde el norte de África; con sensaciones semejantes a las que me asaltan cuando recorro la primitiva judería hispalense y contemplo sus importantes y descuidados vestigios. ¡Sea realidad o una historia legendaria, el mágico pabellón de la Casa de Yeguas de los Montpensier me ilusiona con sus siete perfiles de la estrella de David de seis puntas en sus paredes!