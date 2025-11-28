En tiempo  de descuento

Prisión para Ábalos y Koldo García. Una noticia demoledora para Sánchez. La cosa empieza a ponerse negra para Pedro Sánchez. Ábalos, su mejor amigo durarte años, su mejor colaborador, su hombre de confianza, su confidente, su principal asesor para asuntos políticos. Con Koldo muy presente también en su vida, aunque Sánchez lleva un tiempo distanciándose del vasco, como si apenas lo conociera. Cuando es de dominio público la estrecha relación de la llamada Banda del Peugeot, en la que Koldo era chófer y hombre para todo.

Ese intento de distanciamiento de Koldo demuestra que el secretario general del PSOE no las tiene todas consigo respecto al comportamiento de sus compañeros. Antes de que la UCO empezara a investigar Sánchez había recibido informaciones sobre Cerdán. Adriana Lastra, por ejemplo, en cuanto pudo y encontró motivo, se retiró a sus cuarteles de invierno asturianos. Su mala relación con Cerdán no se debía solo a rivalidades políticas. El ingreso en prisión de Ábalos y Koldo y el nuevo fracaso parlamentario han sido pésimas noticias del día, pero no por esperadas ninguna de las dos ha sido llevadera.

Junts le ha echado abajo el techo de gasto, imprescindible para aprobar los presupuestos. En el caso de que efectivamente Sánchez pensara presentarlos, como dice que va a hacer. Hay motivos para dudar de su palabra. Además acabó el plazo hace más de dos meses y tendría que encontrar un argumento sólido para que fueran admitidos fuera de fecha.

Que no habría presupuestos se daba por descontado desde hace mucho tiempo; apoyar en el parlamento a Sánchez ya no es un valor, sino todo lo contrario, y estamos ya en tiempo electoral. Primero Extremadura, luego Castilla y León, y nadie tiene la certeza de que se complete la legislatura aunque Sánchez asegura que piensa aguantar. Habrá que verlo. Al hecho profundamente incómodo de ver en prisión a quien ha sido tu brazo derecho y también el izquierdo se suma que la manta empieza a sufrir tirones para desvelar lo que esconde. Abalos y Koldo han sacado el encuentro del caserío con Otegi, Cerdán ve cómo se empieza a investigar la financiación del PSOE, Aldama –desde fuera del partido– advierte que maneja mucha información que conviene no sacar, Koldo está harto de verse en los medios de comunicación como un hombre bruto y corrupto, y cualquier día se desboca….

Sánchez está jugando ya el tiempo de descuento.