Pintadas y ruedas pinchadas en el coche de la única médica en Badolatosa

La única médica de familia que presta asistencia en el consultorio de Badolatosa ha denunciado públicamente haber sufrido una pintada en su coche en la que podía leerse la palabra "vete", que alguien pintó el pasado viernes cuando el vehículo estaba estacionado en la puerta de la casa donde vive en el mismo municipio. Según ha podido saber este periódico, el vehículo apareció, además, con las cuatro ruedas pinchadas.

Los hechos han sido denunciados a través de la propia víctima en unas declaraciones a la cadena Ser y han sido igualmente confirmados por el Área Sanitaria de Osuna, a la que pertenece la zona básica de Estepa, que incluye el municipio de Badolatosa. La Guardia Civil también está al tanto de todo lo ocurrido y, según ha explicado a este medio, iniciará una investigación una vez se ratifique la denuncia, que está previsto en los próximos días.

En sus declaraciones pública, la médica atribuye estos actos vandálicos al profundo malestar de la población por la precariedad asistencial. "Llegan pacientes sin cita, exigiendo que les atiendas o que les resuelvas una baja. Como no se accede, esto les ocasiona una molestia. Me han colocado un grafiti en el centro médico exigiendo que me vaya. Posteriormente cometieron esa agresión contra mi vehículo. Esta situación no sólo me pasa a mí, sino a muchos compañeros que están en su centro de salud", recoge la entrevista. "No es sólo un delito... también es una agresión psicológica, porque esto causa perturbación en mi día a día y el temor a que vuelvan a agredirme hacia mis bienes materiales sino hacia mi persona", añade.

Según han aclarado desde el Sindicato Médico de Sevilla a este periódico, estos actos vandálicos vienen de lejos. El delegado de Atención Primaria en esta zona sanitaria, Luis Rebollo, indica que ya el pasado día 9 de enero la facultativa se encontró a su llegada a su puesto de trabajo en el consultorio otra pintada ofensiva en su contra en la fachada lateral del edificio, donde podía leerse "Olga vete de akí", como puede verse en la imagen que acompaña este artículo.

La médica que ha sido víctima de estos comportamientos incívicos es actualmente la única facultativa que presta consulta en la localidad, de algo más de 3.000 habitantes. Fuentes del Sindicato Médico de Sevilla explican que a esta situación se ha llegado debido al "déficit" de personal que sufre la zona básica de Estepa, a la que pertenece el consultorio de Badolatosa donde la plantilla estructural debería estar compuesta por dos médicos de familia y un pediatra a media jornada, pero que, a día de hoy, todos los puestos son cubiertos únicamente por la médica agredida.

"La situación se ha ido deteriorando hasta el punto de que, de los dos médicos de familia que debería de haber, una hace unos dos meses que está de baja de larga duración y no ha sido sustituida, y la médica de familia que hace funciones de pediatría tampoco puede cubrir ese puesto en Badolatosa debido al déficit de personal en la zona porque tiene que atender otros centros deficitarios, de manera que esta médica de familia lleva casi dos meses sola atendiendo toda la población desde el punto de vista médico", apostilla Rebollo.

No obstante, las mismas fuentes descartan la relación de esta situación de crispación con las agresiones denunciadas de manera generalizada. "Vándalos hay en todos lados. Esto es cosa de unos cuentos incívicos", destaca Rebollo, que indica que este lunes habrá una concentración en el municipio en apoyo a la facultativa agredida.

Desde el sindicato condenan "todos los actos violentos, también agresiones verbales o contra los bienes de los profesionales", ha señalado en declaraciones este periódico el presidente de la rama de Atención Primaria, Rafael Gómez. "Que los encuentren y que les caigan las mayores penas", ha sentenciado.

Por su parte, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través del Área Sanitaria de Osuna también han condenado estos hechos. "El Área de Osuna condena y rechaza el episodio de agresión a nuestra compañera en la UGC Estepa y le mostramos nuestro total apoyo. Para todo tipo de amenaza o agresión, física o verbal, se garantiza el apoyo psicológico y jurídico a afectados siguiendo el Plan de Agresiones del SAS", han apuntado desde el área sanitaria en una publicación en Twitter.