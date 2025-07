“El alcalde de Sevilla se equivoca mirando a la provincia por encima del hombro”

El presidente de la Diputación de Sevilla, que también es alcalde de La Rinconada y secretario del PSOE de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos, cumple dos años al frente de la institución provincial. Un tiempo en el que “ha descubierto una provincia llena de grandes alcaldes y una Diputación con mucha fuerza, grandes profesionales y bien gestionada” y a la que, si hay que poner algún pero es la excesiva burocracia administrativa. “Soy de ritmos más altos. Dentro de la legalidad siempre, hay que buscar la utilidad”.

Pregunta.–La Diputación tiene ahora mismo el mayor presupuesto de su historia al que se suma el ambicioso Plan Sevilla 2030 que no ha gustado mucho a la oposición pese a que beneficiará también a numerosos municipios gobernados por el PP.

Respuesta.–En el ámbito político lo que más llama la atención es lo relacionado con las inversiones y las cifras económicas. Hemos puesto 340 millones de euros en manos de los municipios de Sevilla en varios programas. El Sevilla 2030 está especialmente destinado a los de menos de 10.000 habitantes porque creemos que todos los sevillanos tienen derecho a tener unas determinadas infraestructuras que, como no sea con esta discriminación positiva, no podrán alcanzar. No he entendido la oposición del PP al 2030 porque los alcaldes de este grupo político, en privado me dicen que es un gran programa. No sólo eso, es que están acudiendo a la convocatoria. Otra cosa será la estrategia política de esos municipios. Para nosotros los sevillanos son importantes vivan donde vivan y los gobiernen quien los gobierne. No sé si todo el mundo puede decir eso.

P.–¿Se está contaminando la política local de la nacional?

R.–Hay que proteger el ámbito local y blindarlo de determinados debates. Soy consciente de que esta legislatura está siendo de crispación y el PP está llevando la estrategia de confrontación que no entiendo en el ámbito local porque las necesidades de los alcaldes o alcaldesas de los municipios son similares independientemente del color político.

P.–¿Le gustaría llevarse tan bien con Juanma Moreno o José Luis Sanz como con el Gobierno?

R.–Soy muy moderado y practico la lealtad constitucional de verdad, que no consiste solo en ser educado o esbozar sonrisas, sino en la colaboración, compartir proyectos o ideas. El alcalde de Sevilla comete tres grandes errores en estos dos años de mandato. El primero es que ha hecho de la confrontación con el Gobierno de España su leit motiv. Algunos alcaldes del PP en Andalucía le están enseñando cómo desde la confrontación no se consigue nada. También se equivoca en no hacerse valer dentro de su partido, dejando pasar oportunidades muy importantes para Sevilla. Y además, se equivoca cuando mira a la provincia por encima del hombro cuando son territorios complementarios en seguridad, transporte, movilidad o turismo, entre otros sectores. Hay un Área Metropolitana, que tiene que liderar la capital, y cuyo proyecto de Gran Sevilla ha guardado en un cajón. Seguimos con la mano tendida, aunque tenemos modelos políticos diferentes, hay muchos espacios donde colaborar ciudad y provincia. Esa trinchera que ha cavado el alcalde entre capital y provincia es perjudicial para la ciudad. Sevilla tiene dos millones de habitantes. Por cada ciudadano de la capital, hay dos de la provincia.

P.–Mientras que en Europa se tienden a políticas metropolitanas, aquí no acaban de cuajar.

R.–Hace falta que la ciudad quiera, que la Junta se crea esto del área metropolitana y que los municipios también. Hoy existe un ciudadano metropolitano. Los ciudadanos han ido por delante de las administraciones. La gente no tiene que abrir puertas para pasar de Dos Hermanas a Sevilla, de Alcalá a La Rinconada. No hay voluntad por parte del Ayuntamiento y, respecto a la Junta, el programa Sevilla de 10 que presentamos hace más de un año a Moreno Bonilla, y del que aún no tenemos noticia, incluía infraestructuras y servicios comunes para avanzar respecto al Área Metropolitana.

P.–¿No se ha vuelto a reunir con Juanma Moreno?

R.–Vamos a pedir una reunión porque el presidente de la Junta se ha olvidado del Sevilla de 10 donde iban incluidos proyectos muy importantes para la provincia como oportunidades de empleo, empresariales, estado de las carreteras, vivienda pública asequible, el canon de residuos que cobra la Junta y no devuelve a los Ayuntamientos, los problemas del agua, etc. Esos temas están en mi agenda y me gustaría que el presidente de la Junta los tuviera.

P.–¿Cómo va el plan de abastecimiento de agua en Sierra Morena que negoció con el Ministerio?

R.-Este es un proyecto muy importante que tiene un presupuesto de 75 millones de euros donde 25 los pone el Gobierno de España con cargo a fondos europeos, que están concedidos, otros 25 nosotros y el resto está pendiente de la Junta de Andalucía a través del canon de infraestructuras. La Consejería lleva con el proyecto siete meses encima de la mesa. Si no hay respuesta, me temo que el programa peligra puesto que al estar a cargo de los fondos europeos, eso tiene unos plazos. Son un total de 160 kilómetros de tubería para la conducción de agua que pasan por un parque natural que requiere un informe de impacto ambiental. Además es un compromiso con aquellos territorios que nos dan el aire y el agua a la provincia. Que allí no tengan agua directamente teniendo un pantano como El Pintado, no tiene sentido. Tenemos garantizado los del Gobierno y los de Diputación, pero si no hay respuesta por parte de la Junta en los próximos dos meses, el proyecto puede estar en peligro. Lo que queremos es tan sencillo como que un vecino de Alanís o San Nicolás tenga la misma calidad de agua que un sevillano que viva en Alcalá de Guadaíra o en Los Remedios.

P.–El empleo es un modo de fijar población.

R.–El futuro del emprendimiento en Sevilla tiene que estar relacionado con la diversidad de los sectores. No es bueno desperdiciar ningún segmento económico, ni concentrarlo todo en uno solo. Todos los sectores que forman parte de nuestro PIB son reseteables y se les puede incorporar valor añadido para no perder competitividad. Sevilla tiene posibilidades para convertirse en la gran metrópolis del sur no sólo con respecto a Europa sino también con respecto a África y otros continentes.

P.–Y respecto al sector agroalimentario, ¿cómo afectan los aranceles que quiere imponer Trump?

R.–Tal y como se está planteando el comercio con EE. UU., necesitamos fortalecerlo. Una gran parte de la producción de nuestros campos va a Norteamérica y tendremos que ver cómo afectan los aranceles, pero es que hay más oportunidades.

P.–¿Y en el terreno tecnológico como el sector aeroespacial?

R.–La llegada de la Agencia Aeroespacial a Sevilla debe traer inversiones, desarrollo formativo y de inversiones. Pero es más, creo que Europa y en concreto la provincia de Sevilla debe jugar un papel importante en el mundo de la Defensa con ese 5%, aunque España se ha plantado en un porcentaje menor y creo que hace bien. No hay que olvidar que hay empresas sevillanas y andaluzas que han demostrado un importante trayecto en este sector. No podemos permitir que este importante gasto en Defensa sea una manera de pagarle una factura a Trump, que necesita el dinero.

P.–Para todo eso se necesita una buena infraestructura de transporte.

R.–Los sectores económicos necesitan que sigamos atrayendo empleo de calidad, capacidad de crecimiento con buenas comunicaciones, con mejores que va a tener. Hay que pararse a mirar qué va a ser Sevilla dentro de 15 años. La SE 40 va a ser fundamental. Va lenta, pero va.El Metro va gracias a la aportación de 650 millones de euros del Ministerio de Hacienda, está en marcha la conexión del aeropuerto de San Pablo con Santa Justa, independientemente del foco judicial, y que llegue donde tenga que llegar y quien haya metido patas y manos que lo pague con todas las consecuencias, la obra del puente del Centenario era supernecesaria. En Sevilla se está moviendo una articulación territorial donde faltaría un buen entramado y mantenimiento de carreteras por parte de la Junta, terminar el tranvía de Alcalá de Guadaíra, ver los accesos al Aljarafe. Ha sido un error cambiar la plataforma del tranvía por un carril bus. Si todos hacen sus deberes, Sevilla estará en unos años en una posición más que importante .

P.–Las infraestructuras son importantes, pero se necesita talento para que esos sectores económicos despeguen.

R.–Hemos creado las becas Reset para que los estudiantes que viven lejos de la capital no pierdan esta oportunidad de ir a la Universidad. No queremos que se pierda el talento de los sevillanos para que repercuta en la provincia

P.–Ha hablado del puente del Centenario, que ha aparecido en los informes de la UCO sobre Ábalos y Cerdán, ¿cómo cree que va a afectar a las municipales?

R.–La sociedad es tan cambiante que de aquí a las próximas municipales puede variar bastante. Los ciudadanos son muy inteligentes y cada vez que se les llama a las urnas, los electores saben perfectamente a lo que van. La situación actual está un poco turbia, difícil, pero España en lo económico, en lo social y en lo territorial puede presentar un balance de gestión envidiable. En la economía hay más empleo que nunca, en lo social se ha avanzado mucho y en lo territorial hay un debate interesantísimo en temas de financiación, de competencias, en el que Andalucía debe estar pendiente para que no se profundicen en las desigualdades. Lo que está claro es que hay que encapsular la corrupción. Es un debate que hace daño a la sociedad, a la política y a mucha gente que en el ámbito de lo público lleva la honestidad como bandera. La política ha cambiado muchísimo, ya no hay incondicionales. Hace unos años, la gente era del PSOE o delPP como lo era de un equipo de fútbol, que da igual si el equipo iba mejor o peor. Hoy no. Quien quiera ganar las elecciones y la confianza de la gente, tiene que convencer, ser sincero, honesto, ser cumplidor, proponer, o cumples y estás a la altura de lo que los ciudadanos te piden, o te echan. Y en ese juego, el PSOE tiene que ser capaz de desenvolverse perfectamente en una ciudad muy plural y compleja.