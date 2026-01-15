Detenido en La Campana un conductor sin carné que transportaba cerca de un kilo de marihuana

La Guardia Civil ha detenido en la localidad sevillana de La Campana a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras ser sorprendido cuando transportaba cerca de un kilo de cogollos de marihuana en el interior de su vehículo.

Los hechos se produjeron durante un control preventivo de seguridad ciudadana, en el que los agentes observaron una actitud sospechosa por parte del conductor al detectar la presencia policial. Ante estas maniobras, se procedió a la inmovilización del vehículo y a la identificación del ocupante.

Una vez comprobada su identidad, los agentes constataron que el conductor carecía de permiso de conducción en vigor, al haber perdido la totalidad de los puntos. Durante la actuación, los guardias civiles percibieron además un fuerte olor a marihuana procedente del interior del vehículo, lo que motivó una inspección más exhaustiva.

En el registro, se localizó una bolsa que contenía aproximadamente un kilo de cogollos de marihuana, presuntamente destinados a su distribución y venta.

La intervención fue realizada por efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Fuentes de Andalucía. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública y está siendo investigado también por un delito contra la seguridad vial.