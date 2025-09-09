Muere un hombre tras caer a un pozo en la urbanización La Jordana en Utrera

Dos agentes de la Guardia Civil durante una actuación en una imagen de archivo.

La Guardia Civil investiga la aparición de un cadáver en el interior de un pozo ubicado en la urbanización La Jordana en el municipio de Utrera. El cuerpo, que aún no ha sido identificado oficialmente, fue localizado en la mañana de este martes, entre las 10:00 y las 11:00 horas, según han confirmado fuentes del Instituto Armado.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, así como un equipo de bomberos, que han participado en las labores de recuperación del cuerpo. Por el momento, se desconocen las causas exactas del fallecimiento, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

Según las primeras informaciones, todo apunta a un posible accidente laboral, ya que el hombre habría caído al pozo mientras realizaba tareas de recolección de aceitunas en una finca cercana. No obstante, será la autopsia la que determine las causas concretas de la muerte.

En principio, los indicios recogidos en el lugar descartan la existencia de signos de violencia en el cuerpo, aunque será el análisis forense el que confirme o descarte esta posibilidad.

La autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso e identificar formalmente a la persona fallecida.