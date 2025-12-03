El Ayuntamiento de Bormujos ha publicado en sus redes sociales y las de su alcaldesa, Lola Romero, una pieza que recrea el famoso vídeo de Manuel Ruiz de Lopera “salvando” al Betis en 1992 para presentar su programación navideña. El portavoz del gobierno municipal, Luis Paniagua, ha trasladado que buscaban algo simpático que tuviera repercusión y que todos los amantes del fútbol pudieran recordar, como es el caso de aquella pieza videográfica en la que se recreaba a última hora de aquel 30 de junio de 1992 cómo Lopera 'salvaba' al Betis. “Es un vídeo mítico que hemos visto muchísimas veces sevillistas y béticos, que ha generado numerosos comentarios y que ahora desde el respeto y la simpatía hemos querido recrear dentro del universo Bormujos”, ha destacado Paniagua.

En esta ocasión, el nuevo “Don Manuel”, aparece como en la pieza original rodeado de sus colaboradores Ángel Martín, que posteriormente fue vicepresidente del Betis; el que luego fuera gerente de la entidad, José Antonio González Flores; y Guillermo Molina, una de sus personas de confianza; así como de Luis Bellver y su secretaria Ana María, todos ellos interpretados ahora por cinco niños de Bormujos.

En el vídeo “Lopera salva la Navidad en Bormujos”, grabado en el mismo despacho original de 1992, son continuos los guiños al municipio de Bormujos. En este caso “Don Manuel” no se encuentra en el Hotel Colon como en 1992, sino en el Hotel Vértice de la localidad aljarafeña, donde lo llaman para que se incorpore inmediatamente a la reunión con sus colaboradores ante el riesgo de perder la Navidad por falta de caramelos. Igualmente, aparecen colgadas en el despacho de Lopera las camisetas de los dos clubes de futbol de Bormujos, la Juventud Deportiva y el GSport, junto al mismísimo “Don Manuel” que aparece perfectamente caracterizado con su traje, maletín y hasta un pin en la solapa con la imagen del Señor Jesús del Gran Poder, del que el ex mandatario bético era fiel devoto.

Alertado por la ausencia de caramelos, “Don Manuel” telefonea a Madrid para conseguir en veinticinco minutos 800 millones de caramelos “en un golpe de teléfono” que es celebrado por sus colaboradores mientras da instrucciones de que “los Reyes Magos no se muevan de Oriente hasta que él los llame” para terminar por llamar a la alcaldesa de Bormujos, Lola Romero, y anunciarle “que la Navidad está a salvo”.

El portavoz municipal, Luis Paniagua, ha terminado poniendo en valor el trabajo de este video que sirve para presentar la programación navideña de este año en Bormujos, siendo además de producción y recursos propios sin coste alguno para el ayuntamiento, agradeciendo a los niños protagonistas y a la familia del ex presidente bético su amabilidad y colaboración en la grabación.

Programación Navidad Bormujos 2025

La alcaldesa de Bormujos, Lola Romero, ha destacado la amplia programación navideña con la que contará el municipio aljarafeño este año. Las actividades darán comienzo este jueves día 4 a las 17:30 horas con el tradicional alumbrado en el Parque de los Álamos, donde habrá animación con talleres infantiles para los más pequeños y churros con chocolate.

Las principal novedad de la programación en esta Navidad 2025 llegará el fin de semana del 19, 20 y 21 de diciembre con el “Polar Express” una atracción familiar gratuita en la que un tren saldrá con destino a Polonia para entregar las cartas de los niños de Bormujos a Papa Noel. No faltarán tampoco la II Ruta Belenista, musicales en el Teatro Juan Diego, cuentacuentos en la biblioteca y el 21 de diciembre la Cabalgata de Papa Noel.

Dentro de la programación también se contempla una “Zambomba Flamenca” el día 20 de diciembre y un tardeo navideño solidario el 27 de diciembre con el grupo Tendereke como protagonista.

Los días 2, 3 y 4 de enero los Reyes Magos acamparán de nuevo en Bormujos antes de repartir los regalos la noche del día 5. En esta ocasión Sus Majestades han decido ubicar su campamento, repleto de actividades, en el Parque Rafael de Cózar, ya que el recinto ferial se encuentra actualmente en obras.

Según Lola Romero, “Bormujos va a vivir una Navidad con una programación de actividades muy familiar para todos los públicos y edades. Hemos preparado estas fechas con mucho cariño e ilusión, y que terminarán con la gran cabalgata de los Reyes Magos de Bormujos que se ha convertido ya en una referencia de todo el aljarafe”, ha concluido la alcaldesa de Bormujos.