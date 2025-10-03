Sevilla recibe 108 millones de euros de fondos europeos para 27 municipios

La provincia de Sevilla se ha convertido en una de las grandes beneficiarias de los Fondos Europeos para el desarrollo local en España. El Ministerio de Hacienda ha hecho pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución definitiva de la Dirección General de Fondos Europeos sobre las ayudas del Plan EDIL, que forman parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el período 2021-2027. En concreto, la provincia sevillana ha conseguido aprobar 12 proyectos EDIL que recibirán una financiación total de 108 millones de euros, beneficiando directamente a 27 municipios sevillanos.

Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno, ha manifestado a través de un comunicado oficial que estos fondos tienen un propósito claro: "El objetivo es que estos fondos no solo refuercen la cohesión de nuestra tierra, sino que generen oportunidades de futuro y doten a los municipios de las herramientas necesarias para asegurar el progreso sin dejar a nadie atrás". Una declaración que pone de manifiesto la importancia estratégica que tienen estas inversiones para el desarrollo equilibrado de la provincia sevillana durante los próximos años.

Municipios sevillanos que recibirán los fondos europeos

Entre los 27 municipios que se beneficiarán de estos fondos se encuentran localidades de diversos tamaños y características, como Los Palacios y Villafranca, La Rinconada, Lebrija, Mairena del Alcor, Estepa, Osuna, Sevilla capital, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Coria del Río, Carmona y Mairena del Aljarafe. También se incluyen municipios de menor población como Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, Los Corrales, Casariche, Lantejuela, Gilena, Martín de la Jara, Herrera, El Saucejo, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda de Andalucía y El Rubio.

Criterios de asignación y distribución territorial

La distribución de los fondos no ha sido arbitraria sino que ha seguido criterios específicos de cohesión territorial y concurrencia competitiva. Según ha explicado la Subdelegación del Gobierno, estas ayudas están concebidas para fomentar el reequilibrio territorial, por lo que las regiones menos desarrolladas han recibido una mayor asignación económica, mientras que las más avanzadas han obtenido una cantidad menor. Esta metodología responde a los parámetros establecidos por la Comisión Europea para garantizar una distribución equitativa.

De este modo, del total de fondos disponibles a nivel nacional, 1.019 millones de euros se han destinado a las regiones menos desarrolladas; 581 millones para aquellas clasificadas en transición; y 173 millones para las regiones más desarrolladas. Esta distribución pone de manifiesto la prioridad que tiene la Unión Europea por impulsar las zonas que presentan mayores desafíos económicos y sociales.

El proceso de selección de los proyectos EDIL

Para acceder a esta importante financiación, las Entidades Locales han tenido que desarrollar un trabajo previo considerable. El primer paso ha sido la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), documento fundamental que identifica los principales retos y desafíos a los que se enfrenta cada municipio en el medio plazo. Lo más significativo es que estas estrategias debían diseñarse bajo un enfoque integrado, contando con la participación activa de los diferentes actores locales para garantizar su viabilidad y pertinencia.

Una vez definida la estrategia general, cada municipio ha tenido que presentar un Plan de Actuación Integrado (PAI) que concreta el ámbito específico que se financiará con la ayuda europea. Este plan detalla los proyectos a ejecutar, su enfoque integrador, el desglose presupuestario y los resultados que se esperan conseguir. La meticulosidad requerida en la preparación de estos documentos refleja el compromiso de la Unión Europea por garantizar la eficiencia en el uso de los fondos.

Las convocatorias contemplaban más de 40 ámbitos diferentes de intervención, abarcando cuestiones tan diversas como la digitalización y dinamización económica local, la eficiencia energética, la prevención del cambio climático, la economía circular, la gestión de recursos hídricos, la movilidad urbana sostenible, la inclusión social o la puesta en valor del patrimonio urbano, cultural y turístico. Esta diversidad temática ha permitido que los municipios pudieran adaptar sus solicitudes a sus necesidades específicas.

Factores determinantes para la adjudicación

La resolución definitiva de estas ayudas ha tenido en cuenta diversos factores para evaluar las propuestas recibidas. Entre los criterios más relevantes destacan la capacidad transformadora de los proyectos y su planificación integrada. También se ha valorado positivamente la gobernanza local, los mecanismos de participación ciudadana y la capacidad administrativa y financiera del municipio para ejecutar adecuadamente los fondos.

Otro aspecto que ha pesado en la decisión final ha sido el grado de madurez y viabilidad de los proyectos presentados, así como la existencia de complementariedades y sinergias con otros programas ya en marcha. Los municipios tienen hasta 2029 para ejecutar los proyectos aprobados, lo que supone un horizonte temporal amplio para poder planificar y desarrollar adecuadamente las actuaciones previstas.

El impacto del Plan EDIL en el desarrollo local

Este paquete de fondos europeos representa una oportunidad sin precedentes para impulsar el desarrollo sostenible y equilibrado en la provincia de Sevilla. Los 108 millones de euros asignados permitirán acometer proyectos transformadores que, más allá de la inversión puntual, sentarán las bases para un crecimiento a largo plazo. La variedad de municipios beneficiarios, desde grandes ciudades como Sevilla capital hasta pequeñas localidades como Lora de Estepa, garantiza que el impacto positivo alcanzará a territorios muy diversos.

Entre los beneficios esperados se encuentra la generación de empleo local de calidad durante la ejecución de los proyectos, así como la creación de condiciones favorables para el emprendimiento y la atracción de inversiones. También se prevé una mejora sustancial en aspectos como la eficiencia energética, la movilidad sostenible o la digitalización de servicios municipales, factores que repercutirán directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

¿Qué es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)?

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional es uno de los principales instrumentos financieros de la política de cohesión de la Unión Europea. Su objetivo fundamental es fortalecer la cohesión económica y social en las diferentes regiones europeas, reduciendo los desequilibrios territoriales. Fue creado en 1975 y desde entonces se ha convertido en una pieza clave para el desarrollo regional en todo el territorio comunitario.

Para el periodo 2021-2027, el FEDER ha establecido como prioridades la innovación, la digitalización, la transformación económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. También dedica especial atención a la transición hacia una economía circular y baja en carbono, así como a la mejora de la conectividad digital y el desarrollo urbano sostenible. Estos ejes prioritarios están perfectamente alineados con los grandes retos que afrontan actualmente los municipios sevillanos.

¿Qué pueden hacer los municipios con estos fondos?

Los ayuntamientos beneficiarios disponen de un amplio margen de actuación dentro de las líneas aprobadas en sus respectivos proyectos. Algunas de las iniciativas que podrían ponerse en marcha incluyen la rehabilitación energética de edificios públicos, la modernización de instalaciones deportivas y culturales, la creación de espacios verdes o la implantación de sistemas de movilidad sostenible.

También será posible invertir en la digitalización de la administración local para agilizar trámites y mejorar la atención ciudadana, así como en proyectos de inclusión social o de fomento del emprendimiento. La clave del éxito residirá en la capacidad de los consistorios para ejecutar adecuadamente los fondos y garantizar la sostenibilidad de las actuaciones una vez finalizada la financiación europea.