Tras una carrera deportiva vinculada al Olympique de Lyon, el último fichaje del Betis, Nabil Fekir, quiso despedir de su antiguo club con una emotiva carta en las redes sociales, en la que ha agradecido el trato recibido durante todos estos años.

Nabil Fekir, nacido en Lyon en julio de 1993, ha sido hasta su fichaje por el Betis hasta 2023 el clásico jugador de un solo club, ya que se formó en la cantera del Olympique hasta debutar con el primer equipo el 28 de agosto de 2013 y jugar en él hasta su salida en este verano. Por ello, el atacante bético, quien ya ha debutado a las órdenes de Joan Francesc Ferrer, Rubi, ante el Querétaro en tierras mexicanas, expresó en su cuenta de Twitter su agradecimiento al club de su ciudad en este momento en el que pasa una página "y una nueva historia se empieza a escribir".

"Ésta es una página que paso y una nueva historia que se empieza a escribir. Dejo atrás el Olympique de Lyon con mucha emoción, el club de la ciudad en la que he nacido y que me ha visto crecer, mi club de formación”, señala Fekir, que continúa con los agradecimientos: "Doy las gracias a los entrenadores, preparadores físicos, educadores, personal de administración… Y quiero dar las gracias especialmente al presidente Jean Michel Aulas que siempre ha estado en la mejor predisposición y siempre me ha apoyado".

"Quiero tener un recuerdo especial para mis compañeros de equipo porque el fútbol es antes de nada un juego. Gracias hermanos, os deseo lo mejor en vuestras carreras y en vuestras vidas, espero volver a encontrarnos pronto. Y a todos los aficionados, no os olvidaré nunca. Gracias por haberme dado fuerzas y haberme apoyado. Somos el Olympique", concluye.