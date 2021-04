Pellegrini, con la confianza intacta

Manuel Pellegrini no es un hombre de extremos. Demuestra siempre máxima mesura, tanto en los malos como en los buenos momentos, y su discurso siempre es claro y directo.

Y así se mostró, una vez más, en rueda de prensa a la hora de analizar el encuentro ante el Atlético de Madrid, un rival al que respeta por su poderío pero al que no le tema y espera doblegar: "Nos enfrentamos a un gran equipo, puntero en Liga durante todo el campeonato, con una mecánica difícil de enfrentarlo, por eso ganan tanto. Tienen una buena defensa y jugadores certeros en ataque. Pero no vamos con temor, vamos a salir a hacer nuestro fútbol y me preocupa más que tengamos nosotros el rendimiento adecuado para superar a un gran equipo".

Y es que a pesar de las ausencias importantes de Luis Suárez, Llorente y Kondogbia, los tres por sanción, el entrenador del Betis considera que los rojiblancos tienen una plantilla amplia y de nivel para competir con las mayores garantías: "En cuanto al Atlético de Madrid tiene bajas importantes, como Luis Suárez, Llorente, Kondogbia, pero tiene un plantel como para no tener ningún problema cuando tiene bajas importantes. Correa, Joao Félix… Tiene plantel necesario para afrontar campaña de Liga y Champions, con los puestos doblados de calidad similar. En cuanto a nosotros, tenemos un plantel y al que le toque jugar tiene que demostrar por qué esta en el plantel".

Tampoco considera Pellegrini que el Betis vaya a ser juez de la competición por el resultado que pueda darse en el Benito Villamarín mañana después del resultado que se dé hoy en el Real Madrid-Barcelona: "No creo que vayamos a ser jueces de LaLiga, quedan después ocho partidos para que puedan pelear por sus objetivos. Quedan muchos puntos y nadie se puede dar por seguro ni por perdedor, tampoco".

En cuanto a las novedades en el Betis, el Ingeniero fue muy claro a la hora de referirse a la situación de Borja Iglesias y Andrés Guardado, que no llegarán a tiempo para recibir al cuadro de Diego Pablo Simeone: "Ambos están en recuperación, ninguno de los dos están disponibles para este partido. Les faltan unos días para entrenar con el plantel. Espero que se integren ambos la próxima semana".

En el plano individual, en cuanto a nombres propios, Pellegrini fue cuestionado por cómo ve a William Carvalho para el duelo ante el Atlético, tras su discreta actuación en el choque ante el Elche en la última jornada, de cara a una nueva titularidad: "Veo a William bien, entrenando bien. Incluso en los partidos que entró quince o veinte minutos lo hizo bien. Lo veo tranquilo. Le ha tocado verse envuelto en tarjetas amarillas, pero sin ningún tipo de problema".

También fue muy claro el preparador heliopolitano a la hora de hablar sobre el momento que vive Canales, en el que mantiene una total confianza y del que espera siempre lo máximo en cada partido en beneficio del cuadro verdiblanco: "A Sergio Canales no le pasa nada. Sigue siendo una pieza clave, sigue teniendo la misma responsabilidad en la creación, puede jugar en distintos puestos, el rendimiento de Sergio es muy importante en cada partido para el equipo".