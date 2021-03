Además de asegurar que tanto Borja Iglesias como Fekir están en condiciones para el partido entre el Betis y el Alavés, Manuel Pellegrini también se ha referido a otros temas de la actualidad del equipo, que van desde la importancia de ganar el lunes a la continuidad de Joaquín.

"Lo veo muy bien en todos los aspectos, físicamente a pesar de la edad se mantiene bien y cumple en todos los entrenamientos con la intensidad que se requiere. Tiene una calidad que nadie se la va a cuestionar a estas alturas de su carrera, lo veo muy motivado y exigido como todo el plantel para pelear por un puesto. Tuvo que pasar la Covid, pero siempre está disponible y aporta cosas cada vez que entra en el equipo. Es importante por lo emblemático que es y el liderazgo que tiene sobre el plantel, si juega más o menos minutos no es el objetivo más importante. Está comprometido en el club y ese compromiso se refleja en los distintos nombres que han venido jugando", ha indicado el técnico chileno sobre el capitán, que tiene la palabra final sobre su renovación.

Pero también ha resaltado Pellegrini la trascendencia de sumar tres puntos el lunes, después de la derrota del Villarreal en Valencia. "Hay mucho en juego, hemos logrado acercarnos a lugares que nos permiten luchar por tener una posición más arriba en la tabla, pero no es el último ni el final. Son tres puntos en casa, sabemos que jugamos ante un rival difícil y nos vendría muy bien para separarnos un poco del Villarreal y no dejar distanciarse a los que están por delante como la Real Sociedad. ¿El derbi? No estamos pensando en el derbi ni estamos pensando en Europa. Estamos centrados en hacer un muy buen partido con el Alavés y tratar de superarlo. Cuando toque el derbi ya pensaremos en el Sevilla. No pensamos en el futuro y sí en el presente", ha comentado el técnico bético, que tampoco le da importancia al hecho de que Víctor Ruiz y Fekir se encuentren con cuatro amarillas: "¿Apercibidos? El partido más importante es ante el Alavés, en la medida que podamos hacerlo con los mejores jugadores no vamos a pensar en otra situación sino que comenzaremos con los jugadores que creemos adecuados para afrontar este partido".

Sobre la mejora defensiva del equipo, Pellegrini también ha apuntado alguna de las claves. "Ya habíamos tenido antes partidos con la valla invicta y sin conceder goles, no era un problema de no saber defendernos sino que era más una cuestión de tener la concentración necesaria. El sistema no se varió para nada, seguimos funcionando de la misma manera y pudimos dejar en esta parte del campeonato la valla invicta. Con esa cantidad de goles concedidos era difícil ser competitivos, por suerte se arregló. En cada uno de los partidos hay que estar con la concentración necesaria porque dos o tres balones deciden un resultado y debemos saberlo, y que por ir por debajo en el marcador no está todo terminado, ni aunque queden cuatro o cinco minutos. Ha sido una continuidad de lo que veníamos haciendo desde el comienzo con una mayor concentración", ha indicado el chileno, que también ha vuelto a lamentar la eliminación copera: "Está claro que lo lamentamos porque nos hicieron un gol cuando faltaban 30 segundos, igual que hizo el Barcelona esta semana cuando parecía que estaba eliminado. No es mucho lo que no podríamos cuestionar sobre ese partido, fue un buen gol de ellos. Habíamos tomado precauciones metiendo un futbolista más para el juego aéreo, pero en el fútbol tiene esas dinámicas y no todo se puede dejar que no pase y las cosas suceden. Tuvimos la capacidad de concentrarnos en la Liga y veremos si podemos ganar al Alavés, no pensamos en el puesto al que podamos llegar. En la medida que vayamos sumando puntos ya veremos lo que somos capaces de sumar y lo que nos permite esta temporada".

Sobre la convocatoria de las selecciones nacionales, y la polémica surgida en Inglaterra ante la necesidad de cumplir cuarentena tras los regresos, Pellegrini ha sido claro. "Hay un reglamento que nosotros como club tenemos que cumplirlo y las selecciones también. Hay unas fechas en la que quedan disponibles, habrá una determinación si hay partidos o no, como Como club estaremos dispuestos a cumplir siempre con los reglamentos", ha expuesto el técnico, que podría verse implicado con las convocatorias de Guido Rodríguez, Guardado o Diego Lainez. "Aunque los resultados son parecidos, el Alavés es un equipo con buenos jugadores aunque tenga pocos puntos. Es un buen equipo de forma independiente del sistema o el técnico que esté al cargo de ello", ha finalizado Pellegrini.