Luiz Henrique, en la convocatoria del Betis para recibir a la Roma

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la lista de convocados de cara al encuentro de este próximo jueves ante la Roma, en el estadio Benito Villamarín, siendo la presencia de Luiz Henrique la principal novedad entre los 21 jugadores que han sido citados por el entrenador chileno.

Luiz Henrique, que este pasado martes no se entrenó con sus compañeros, se encuentra en perfecto estado, como ha anunciado Pellegrini en la rueda de prensa de este miércoles al mediodía. "Normalmente entre partido y partido hacemos división de grupo. Unos se recuperan en el gimnasio y otros trabajan más. Cuando hacemos las alineaciones valoramos estas cuestiones. Luiz Henrique tuvo un poco más de recuperación, pero no tuvo ningún problema físico y estará citado para mañana", ha indicado el preparador verdiblanco.

Por tanto, Luiz Henrique, al estar en buenas condiciones, tiene muchas opciones de volver a ser titular ante la Roma, después de jugar casi todo el partido el pasado jueves por la lesión que sufrió Fekir y de ser titular el pasado domingo en Pucela frente al Valladolid. No obstante, será Pellegrini el que tenga la última palabra de cara al posible once titular. Por lo demás, Montoya y Loren, no inscritos, no están entre los citados.

Pellegrini, como es habitual, seguirá con sus habituales rotaciones, teniendo en cuenta también el encuentro que los verdiblancos jugarán el próximo domingo ante el Almería, aunque el Betis tiene los cinco sentidos puestos en el choque ante la Roma de cara a conseguir la clasificación matemática para la siguiente ronda del torneo.

La lista completa es la siguiente: Bravo, Dani Martín, Rui Silva, Edgar, Paul, Guido Rodríguez, Víctor Ruiz, Borja Iglesias, Canales, Luiz Henrique, Willian José, William Carvalho, Álex Moreno, Pezzella, Joaquín, Guardado, Luiz Felipe, Sabaly, Aitor Ruibal, Rodri y Miranda.