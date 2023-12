El Betis regresa al trabajo después de la eliminación en Europa League

El Real Betis de Pellegrini fue eliminado en la noche del jueves de la UEFA Europa League. El conjunto verdiblanco no logró siquiera puntuar ante el Rangers en el Villamarín -donde no había perdido esta temporada- y jugará la Conference League por primera vez en su historia. No obstante, para el cuadro bético ahora es momento de centrarse en liga y Copa del Rey, puesto que la competición europea no regresa hasta mediados de febrero con la ronda de playoffs.

El equipo del Ingeniero se ha ejercitado en la mañana de este viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con las vistas puestas en la exigente visita al Reale Arena de este domingo. Los jugadores que fueron titulares frente al Rangers -Rui Silva, Bellerín, Pezzella, Roca, Miranda, Guardado, Carvalho, Assane, Isco, Ayoze y Borja Iglesias- han recuperado en el gimnasio, mientras los suplentes y no convocados han llevado a cabo la sesión de entrenamiento en el campo 1.

Se mantiene la lista de cinco lesionados

El guardameta Claudio Bravo, el central Marc Bartra, el lateral Youssouf Sabaly, el mediocentro Guido Rodríguez y el mediapunta Nabil Fekir son los cinco jugadores que actualmente se encuentran lesionados y no formarán parte de la convocatoria de Pellegrini para visitar a la Real Sociedad, que en estos momentos está sexta clasificada a tres puntos del Betis, quien aún ganando permanecería en séptima posición. Estas cinco figuras están completamente descartadas hasta principios de 2024, fecha en la que Abde marchará a la Copa África con Marruecos, a expensas de una posible llamada a Chadi Riad y el retorno de Sabaly para irse con Senegal.

El Ingeniero recuperará a cuatro figuras de cara a la competición liguera gracias a los regresos de Chadi Riad, imprescindible este curso, Sergi Altimira, Sokratis Papastathopoulos y Juan Cruz, quienes causaron baja en Europa League al no estar inscritos en la competición europea.

Se esperan algunas variaciones por parte del técnico chileno en la visita a Donostia, aunque en menor medida que otras ocasiones, pues contra el Rangers planteó un once muy titular con el objetivo de continuar en Europa League. Jugadores como Pezzella, Marc Roca, Bellerín, Isco o Ayoze podrían repetir en el once inicial, mientras se espera que Sergi Altimira, Abner o Willian José, titulares la pasada semana con el Real Madrid, reaparezcan desde el principio.