Guido, tras ser operado: "Voy a extrañar cada entrenamiento y cada partido"

El Real Betis de Pellegrini recibe este sábado al Real Madrid de Carlo Ancelotti en el Benito Villamarín (16:15). El conjunto verdiblanco afronta el duelo tras empatar en Almería, ganar en Copa... y con la ausencia de una figura capital en su esquema: el mediocentro Guido Rodríguez.

Las alarmas saltaron el pasado jueves, cuando el pivote argentino se lesionó durante la sesión matinal. De hecho, Guido fue operado horas más tarde, dada la gravedad de la lesión. Concretamente, el campeón del mundo padeció "una fractura distal del peroné de su pierna derecha", como informó el club verdiblanco a través de sus redes sociales. Rodríguez estará un periodo alrededor de dos meses y medio de baja, pues esta lesión conlleva una lenta recuperación, más aún por la intervención quirúrgica.

"No me puedo quejar de nada"

Horas después de la operación, llevada a cabo en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, Guido envió un mensaje de cariño y agradecimiento a través de sus redes sociales por todos los mensajes de apoyo recibidos tras conocerse el alcance del percance: "Una nueva cicatriz apareció para enseñarme que no podemos controlarlo todo, que hay que ser flexible y adaptarse rápido a lo que nos sucede. Estoy agradecido de la vida que tengo y no me puedo quejar de nada. Tengo a mi esposa, mis hijas, mi familia y amigos acompañándome como siempre", comentó el mediocentro.

"Voy a extrañar cada entrenamiento y partido, pero eso va a ser el empuje para trabajar y volver lo antes posible. Positivo siempre y buena energía para todos. Gracias por cada mensaje de cariño. Los quiero", transmitió el argentino en su cuenta de Instagram. Se trata de la primera lesión de relevancia desde que milita en el Betis, pues siempre ha jugado una importante cantidad de partidos durante estos últimos años sin problemas de especial alcance.

El cariño de Pellegrini y sus compañeros

En los últimos días, varias figuras han mostrado su apoyo al argentino, que ahora atravesará un importante proceso de recuperación para regresar a máximo nivel. Compañeros del primer equipo como Aitor Ruibal, su compatriota Germán Pezzella, Marc Roca, Andrés Guardado, Marc Bartra o Juan Miranda han publicado historias en Instagram con diversos mensajes de cariño hacia el pivote, que ha respondido con signos de agradecimiento.

"Ya te echamos de menos, león", ha comentado Isco Alarcón, que este sábado se reencuentra con el Real Madrid, mientras Joaquín Sánchez ha transmitido su fuerza: "¡Ánimo, campeón!". Otros futbolistas como el exbético Antonio Barragán, el portero Gero Rulli, Lucas Alario, Lisandro Martínez o 'Dibu' Martínez también han apoyado a Guido.

En última instancia, Manuel Pellegrini también se refirió a la baja del pivote internacional por Argentina en la previa del choque liguero ante el Real Madrid: "Estará un par de meses o tres fuera. Siempre ha sido un jugador importante, así que ojalá que se recupere lo antes posible", declaró el técnico chileno, quien luego abría la puerta al mercado invernal tras ser preguntado por Johnny Cardoso: "Primero sabemos que hay que ver la parte económica del club. Vamos a ver si lo reemplazamos con lo que tenemos o hay una alternativa", sentenció.