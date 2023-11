Pellegrini: "El derbi no es más importante que el partido de Europa League ante el Limassol"

Manuel Pellegrini no quiere pensar en el derbi, porque "antes hay un partido muy importante que puede aclarar mucho el panorama en Europa". Después llegará el duelo en Nervión, pero el técnico no quiere que nadie pierda el foco ante un encuentro que puede marcar el futuro en esta fase de grupos de la Europa League, aunque "no definitivo matemáticamente", recordó. "El viernes pensaremos en el derbi, ahora sólo en el Aris Limassol".

Bajas: "Además de los no inscritos, están lesionados Rui Silva y Sabaly. El resto están sin problemas".

Fekir: "Todos estamos muy contentos con la vuelta de Nabil. Se llevó mucho fuera del campo y le tocó volver con unos minutos. Veremos cuántos minutos puede jugar mañana, pero lo importante primero es el resultado”.

Joaquín y el derbi: "Joaquín sigue siendo Joaquín, es historia de este club. Cuando viene, conversa con todo el mundo y es muy positivo. Es muy importante que esté siempre cercano al grupo".

Rotaciones: "Nadie piensa en el domingo. Nos centramos en mañana y en el mejor equipo para ganar. Es difícil no arriesgar en cuanto a lesiones, pero analizaremos estadísticas y elegiremos el mejor equipo. Es imposible vivir en Sevilla y no estar en la semana del derbi hablando del partido. Pero eso de puertas para fuera, dentro sólo pensamos en sumar tres puntos en la Europa. Se trata de la competición por la que estamos todo el año jugando para alcanzarla. El derbi no es más importante que este partido". Arsenal-Sevilla: "Normalmente a las nueve de la noche vemos partidos, es probable que veamos el partido del Sevilla. Pero lo hacemos con todos los rivales de la Liga. Las conclusiones no las sacaremos por el partido de hoy. Veremos uno de tantos partidos más del Sevilla". Sokratis: "Lo veo muy bien, es un jugador de mucha experiencia en clubes de primer nivel. Estuvo sin entrenar un tiempo largo, pero se ha adaptado bien y seguramente esté entre los jugadores citados del domingo".

Además Guardado aseguró que no había visto jugar a Isco a este nivel, por lo que lo pone "en los puestos top" de futbolistas con los que ha jugado, al tiempo que dejó en el aire su futuro: "A día de hoy no lo sé. Ya veremos al final de temporada, pero ahora estoy disfrutando aquí en el Betis y en Sevilla". "Es el año en el que más cambios ha habido en el grupo y creo que ahí tengo una responsabilidad como capitán y con los más jóvenes para que se integren pronto".