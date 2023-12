El tenso cruce entre Haro y Salas

Uno de los puntos candentes en la Junta del Betis ha sido el 9, referente a la revocación de la ampliación de capital solicitada por el grupo de Rafael Salas, Joaquín Caro Ledesma y Francisco Galera.

Este punto ha sido incluido por el actual consejo de administración dentro de un complemento a la solicitud presentada por estos tres accionistas de referencia, el cual también ha negado dicha revocación.

Este punto ha sido defendido por Rafael Salas: "Negar el crecimiento del Betis es de necio, es absurdo. Cómo no vamos a defender tener el mejor estadio, ciudad deportiva, o el equipo que te lleva tres años a la UEFA. Lo que estamos criticando es el tema económico. Debemos más de 180 millones de euros. 'No voy a cambiar el modelo de gestión', eso que ha dicho el vicepresidente es lo que provoca nuestra salida del consejo. Las mismas palabras que dijo el señor Lendoiro, que hoy está en Primera RFEF".

Salas, incluso, ha añadido que no duda de la entrada de capital extranjero en un futuro en la entidad verdiblanca: "Con las deudas no se juegan. Cada año, patadas adelante a la deuda. En diciembre d e2020 anunciamos que iba a haber una ampliación de capital. Y nosotros no nos negamos. No nos negamos y soy consciente de que tenemos que rascarnos el bolsillo, pero lo que va a provocar es la entada de capital extranjero en el Betis ahora o dentro de siete años. Eso es lo que nosotros tratamos de defender. No soy oposición a nada. Quiero que el Betis sea de todos los béticos. Nada más".

Tras esa intervención tomó la palabra el presidente, Ángel Haro, que replicó a Salas de la siguiente manera: "Difícilmente podemos llegar a un acuerdo con ellos. Rafa, déjame que te diga lo siguiente: 'No seremos nosotros los que traigamos capital extranjero al Betis. ¿Seréis vosotros? ¿Podéis decir eso vosotros también? ¿Dónde estaba la precipitación hace un año cuando hace un año nos propusisteis vender al Betis por 280 millones de euros? No quiero que te lo tomes como algo personal, cosa que no hace el resto de la agrupación. ¿Qué modelo de gestión queréis? ¿Cuál es vuestro plan? Cuando se pretende ser presiente o ser alternativa de gobierno, que es realmente lo que queréis, se necesitan tres cosas: tiempo, implicación y recursos disponibles. Hay que tener formación, preparación y cualidades relacionadas con la capacidad de gestión y tercero tener el respeto y el cariño de los béticos. No entro a valorar las dos primeras, pero la tercera no la tenéis. Sólo hay que ver los resultados de las Junta. Nunca gestionaréis el Betis. Sin humildad nunca conquistaréis el corazón de los béticos".

Este punto de revocación ha dado un resultado negativo, por lo que sigue adelante el acuerdo alcanzado en la Junta del pasado mes de agosto. Han votado sí a la revocación 29097 votos, han votado que no 53.909 y 712 abstenciones.