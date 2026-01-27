La afición del Betis pide unión en redes sociales en un momento complicado: "¡Todos juntos!"

Momento realmente complicado para el Real Betis Balompié el que se atraviesa en estos momentos. Por un lado, la entidad tiene el límite salarial sobrepasado y no puede fichar a nadie hasta que no se produzcan salidas. Esto ha generado división de opiniones en las últimas semanas entre los que critican a la dirección deportiva y los que critican al consejo de administración por las anteriores planificaciones. A esto hay que sumarle que en el entrenamiento de este martes (ya se verá en el del miércoles) había 11 ausencias. Más crispación que se multiplica cuando se habla de la figura de Pellegrini, quien para algunos no tiene mimbres suficientes entre bajas y planificación, para otros tiene una enorme cantidad de fallos técnicos y tácticos, y hay quienes suman ambas cosas.

Ante tal situación, comienza a aparecer en redes sociales en las últimas horas un movimiento que insta a todos los aficionados a aparcar cualquier tipo de diferencia o crispación por un tiempo y unirse con un único objetivo: hacer del estadio de La Cartuja un fortín en los importantísimos partidos que llegan en las próximas dos/tres semanas para que una situación compleja como la actual sea superada y el combinado heliopolitano siga vivo en todas las competencias.

El complicado calendario del Betis pero la suerte de afrontarlo en La Cartuja

Precisamente muchos de esos aficionados hablan de tres partidos en concreto: Feyenoord, Valencia CF y Atlético de Madrid. En el primer caso, la importancia del choque de este jueves para los de Pellegrini es abrumadora. Se juegan un buen puñado de millones que llegarían si suman la victoria y pasan entre los ocho primeros a la siguiente fase de la UEFA Europa League (con lo que implica también a la hora de eliminar una ronda más y jugar, depende de la posición, la vuelta en casa en esta y alguna más). Luego el choque liguero. El Espanyol está a dos puntos y en Heliópolis no pueden permitirse seguir desaprovechando oportunidades de aferrarse a la quinta plaza que podría dar acceso a la Champions League el próximo curso.

Y para rematar, el choque copero de cuartos de final a partido único ante el Atlético de Madrid. Un choque ante un rival muy complicado y que supone el primero de un hipotético camino de tres partidos hacia una nueva final. Los aficionados abogan por dar el 200% de sí para facilitarle la tarea a los suyos como en días como ante el Elche o Villarreal.

Dos o tres semanas de máxima presión

En este tiempo se jugarán los verdiblancos gran parte de la temporada, sobre todo en las competiciones anexas. Los refuerzos en el mercado llegarán salvo hecatombe y la enfermería, si la mala suerte no sigue, se irá vaciando para que en esa época resten pocos jugadores inactivos.

Si consigue salir ileso de este tramo, los verdiblancos podrían plantarse en mitad el febrero con las altas posiciones europeas a tiro en liga, con una semifinal de Copa del Rey por disputar y con unos octavos de final de UEFA Europa League en el horizonte. Un objetivo difícil y para el que los aficionados están empujando desde sus casas y lo harán desde La Cartuja.