Almeyda apunta al Betis: "Si ganas tienes que ser humilde e irte; no provoquen"

El derbi dura en esta ciudad más de 90 minutos en el campo y cai tres días después sigue coleando. En este caso no fue por el caro triunfo del Betis sobre el campo, sino por los incidentes que obligaron a suspender más de 10 minutos el encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán por el lanzamiento de botellas y mecheros al campo. Sobre elllo fue cuestionado el entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, que hizo una tibia crítica de todo lo que sucedió y apuntó a los jugadores del Betis: "Si ganas, tienes que irte...; no provoquen... Tiraron alguna botella, y nada está bien, pero era de plástico lo que tiraron. ¿Cuántas cayeron?, ¿dos? ¿una…? Si van a Sudamérica no se puede jugar. Hay una provocación y la gente se manifestó así. Es futbol. Por ahí están acostumbrados a otra cosa. Lanzan piedras…”, aseguró.

Las quejas del sevillismo viene por la celebración de Bartra y Natan de algunas acciones defensivas. Efusivas, según comentan y desafiando a la grada. Es la justificación que hace el técnico para los lanzamientos desde la grada, que le ha costado al club nervionense 45.000 euros de multa y la clausura parcial de la grada baja del Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Es fútbol, un derbi, hubo una provocación y la gente se manifestó así. ¿Por qué nos enfocamos en nuestro público? ¿Por qué el público hizo eso?" se preguntó el preparador nervionense en la rueda de prensa previa al encuentro de Copa del Rey con el Extremadura.