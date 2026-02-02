Así está lo de Bakambu y el Betis en los primeros momentos del último día de mercado

Último día de mercado para el Real Betis Balompié y hay situaciones que siguen abiertas en estos momentos. El nombre propio es Cédric Bakambu. Son días ya los que se viene trabajando de forma intensa en esta situación, en la que el futbolista cuenta con numerosas propuestas para abandonar Heliópolis pero no se decide a aceptar ninguna. En el momento en el que se publica esta noticia (ya que el último día de mercado todo cambia por minutos) es que Cédric Bakambu sigue sin decidirse a abandonar el combinado de Manuel Pellegrini.

Oviedo y Alavés son las dos propuestas que tiene de España y las dos favoritas del futbolista, al menos a nivel deportivo. El Oviedo aprieta, y fuentes vinculadas al Betis confirman a Diario de Sevilla que en estos momentos no hay ningún tipo de desacuerdo entre clubes y que todo el foco de la parálísis de la situación radica en el futbolista y su negativa a salir en estos momentos.

Tanto desde el conjunto bético como desde el entorno del futbolista se desliza que mientras haya tiempo, se seguirá trabajando para desbloquear la situación y de llegar a una situación que sea cómoda para todas las partes. Hay esperanza de poder desbloquear la situación mientras el mercado siga abierto.

Antony se dispone a lanzar una falta junto a Bakambu. / RBB

Bakambu gusta en el Oviedo

Lo que nos llega es que de todas las opciones, la que más cerca podría estar de darse si es que finalmente el futbolista se decide a salir es la del Oviedo, aunque Alavés es otro equipo que ha apretado mucho hasta las últimas horas.

Esto decía hace unos días Almada, el entrenador del Oviedo, sobre Bakambu: "es uno de los futbolistas que el club ha manejado como una posibilidad. No voy a criticar nada (en referencia a la gestión del mercado del conjunto asturiano), sólo tengo que intentar sacar el mejor rendimiento a los jugadores. Otros clubes tienen otras posibilidades, pero confío a muerte en que los tres fichajes que han venido nos van a ayudar durante la temporada".