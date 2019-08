En directo: siga el minuto a minuto del Barcelona-Betis

20:28 Poco más de media hora para que el balón eche a rodar. Un triunfo verdiblanco hoy en el Camp Nou propiciaría que el Barcelona arrancase la Liga con dos derrotas seguidas por primera vez en 55 años. Los culés, que cayeron la semana pasada en San Mamés, no pierden sus primeros dos envites desde el curso 1964-65.

20:10 Uno de los protagonistas en el lado culé será Gerard Piqué. El de esta noche ante el Betis será el partido 500 del central con la camiseta del Barcelona. Los 499 anteriores se resolvieron con 359 victorias, 90 empates y 50 derrotas.

20:00 Aquí tenemos el once del Betis. Rubi apuesta por Dani Martín, Emerson, Bartra, Sidnei, Pedraza, William Carvalho, Guardado, Canales, Fekir, Tello y Loren.

💚⚪💚Y como esto va de presente, creemos que hace demasiado tiempo de nuestra última victoria en el Camp Nou. ¡¡¡VAMOS!!!#DíaDeBetis #BarçaRealBetis pic.twitter.com/99a6m02aJE — Real Betis Balompié (@RealBetis) August 25, 2019

19:57 Ya conocemos el once del Barcelona. Ernesto Valverde sale con Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Sergi Roberto, De Jong, Rafinha, Carles Pérez y Griezmann. En breve sabremos por qué alineación ha apostado Rubi.

19:47 Quien no estará seguro en el once de Rubi será Borja Iglesias. El delantero, con un esguince en su tobillo derecho, no entró en la lista de 19 jugadores que el técnico ofreció tras el entreno de ayer.

19:37 Uno de los nombres propios del encuentro puede ser Júnior Firpo, un jugador que en el Betis conocen de sobra. El lateral hispano-dominicano, que llegó al club verdiblanco en categoría juvenil, lo dejó a principios de este mes para fichar por el Barcelona. En algunas quinielas apuntan que podría ser titular.

Solamente ha vencido en cinco de sus visitas ligueras (1980, 1985, 1988, 1998 y 2018), pero el Betis tiene hoy opciones de llevarse los tres puntos del Camp Nou. Las bajas de Messi, Suárez y Dembélé, permiten a los de Rubi soñar con sorprender a los culés y resarcirse del varapalo ante el Valladolid.

Muy buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto del Barcelona-Betis, que arranca a las 21:00 en el Camp Nou. Pueden seguir el partido a través de este enlace.