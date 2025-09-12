Betis: Las lesiones un castigo que ha llegado pronto

La Liga retoma el paso este fin de semana tras el parón por los compromisos de las selecciones nacionales, del que Ricardo Rodríguez llegó lesionado tras jugar el último encuentro completo con Suiza (ante Eslovenia) y se perderá alrededor de un mes de competición, seguramente hasta el próximo paréntesis liguero en octubre, por lo que Manuel Pellegrini no podrá contar con él en el lateral izquierdo en la serie de seis encuentros (dos de Liga Europa) que disputará el Betis en 22 días.

El jugador helvético regresó con una lesión moderada en su aductor derecho, siendo ya el octavo jugador, contando los tres que arrastraban dolencias de la pasada campaña, que el técnico ha perdido ya en algún momento por problemas físicos. El primero, y quizá el más doloroso por el tiempo de baja y lo que supone para el equipo, que se quedó por el camino fue Isco. El infortunio se cruzó con él y en un lance del amistoso contra el Málaga sufrió un nuevo percance en su peroné izquierdo, la misma zona de la lesión que lo mantuvo más de medio año en el dique seco, pero fue otra zona y la fractura del tercio medio fue sin desplazamiento. Tratamiento conservador y a esperar. De momento cumple los plazos y empieza a acudir a la ciudad deportiva para iniciar el trabajo de gimnasio, aunque sin apoyar el pie aún. Le quedan todavía dos semanas de muletas con noviembre como posible vuelta.

Pau López, el elegido inicialmente por el técnico para defender la portería, acabó tocado tras el segundo partido, la victoria contra el Alavés. Lo jugó hasta el final, pero poco después se conoció que durante el mismo sufrió un golpe en la rodilla izquierda que lo ha mantenido fuera los dos siguientes encuentros. Ya se entrena con normalidad y podría volver a la convocatoria este fin de semana.

Algo más tendrá que esperar aún Aitor Ruibal, que ha comenzado a ejercitarse sobre el césped de la ciudad deportiva junto a un recuperador. El polivalente futbolista, titular en el extremo derecho los tres primeros encuentros, sufrió una lesión en el bíceps femoral derecho el pasado 27 de agosto en Vigo, lo que lo ha dejado al margen de la dinámica del grupo desde entonces. Ya está en la segunda fase de la recuperación introduciendo más carga física y si los plazos se cumplen podría estar de vuelta a finales de este mes, si bien con el parón a la vuelta de la esquina puede que Pellegrini no lo fuerce si tiene otros futbolistas de los que tirar disponibles.

Deossa ya debutó de verdiblanco en el último choque contra el Athletic. Llegó del Rayados de Monterrey con molestias en el tobillo izquierdo y tuvo un plan especial de trabajo para recuperarse. A estos cinco hay que sumar otros tres futbolistas que aún no se han estrenado al arrastrar lesiones de la pasada campaña. Abde sufrió un golpe en un tobillo en la final de la Conference League frente al Chelsea y ha realizado toda la pretemporada con el Betis ejercitándose de forma individual y tratándose de la zona dolorida. Desde esta semana ya trabaja con el grupo con normalidad y Pellegrini podría contar ya con él este domingo frente al Levante. Es duda, en cambio, Marc Bartra, que no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros esta semna y que este viernes se probará para dilucidar si está para jugar con el Levante. De no hacerlo, se uniría a esta lista de lesionados.

En una situación parecida están Diego Llorente y Marc Roca, que ya entraron en la última convocatoria. Ambos deben ser piezas importantes para el técnico, que apenas ha podido rotar en sus posiciones por falta de efectivos. Con Bartra ausente esta semana de los entrenamientos con el grupo, el central madrileño podría tener ya la oportunidad de debutar tras dejar atrás la lesión tendinosa proximal en la musculatura isquiotibial izquierda de grado avanzado que padeció el pasado Domingo de Ramos, el 13 de abril, en un choque clave en la lucha por la Champions contra el Villarreal. En el dique seco lleva más tiempo aún Marc Roca. Se lesionó en el tobillo a mediados de octubre, tras el derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán de la primera vuelta del curso pasado. Volvió a jugar casi tres meses después, pero apenas tuvo presencia cinco partidos porque el dolor en el pie derecho no le permitía rendir con normalidad. Tras someterse a tratamientos poco invasivos acabó pasando por quirófano el paso 27 de mayo. No juega desde el 16 de febrero.