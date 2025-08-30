Calendario de la UEFA Europa League 2025/26: fechas y horarios definitivos de los partidos del Betis

El conjunto verdiblanco conoció a primera hora de la tarde del pasado viernes los ocho equipos a los que se enfrentará en la fase de liguilla de la UEFA Europa League. Una fase de liguilla que comienza en la última semana de septiembre y para la cual, el equipo heliopolitano ya tendrá la plantilla cerrada tras el cierre del mercado de fichajes. El Betis jugará en La Cartuja ante el Feyenoord, el Lyon, el Nottingham Forest y el Utrecht. Y lo hará a domicilio frente al Dinamo Zagreb, el Paok de Salónica, el Ludogorets y el Genk.

Simplemente restaba conocer cuáles serían las fechas y el orden de las jornadas, sobre todo, para que aquellos aficionados béticos que lo deseasen pudieran organizar sus viajes para acompañar a su equipo un año más por el viejo continente. Pero ese dato no ha llegado hasta la jornada de hoy, cuando la UEFA lo ha publicado en sus medios oficiales. Un aspecto importante a tener en cuenta es la sanción del organismo europeo al conjunto bético que le afecta de cara a su primera visita.

Grupo del Betis. / Rbb

Los horarios y fechas de los partidos

Jornada 1: 24 de septiembre de 2025 a las 21:00 horas contra el Nottingham Forest.

Jornada 2: 2 de octubre de 2025 a las 18:45 horas ante el Ludogorets a domicilio. Es importante recalcar que debido a la sanción que la UEFA le propinó al equipo bético, no pondrán a la venta entradas para la afición visitante. Es por esto que, a menos que los béticos consigan entradas en zona local , no podrán viajar a acompañar a su equipo en el primer desplazamiento del curso a nivel europeo.

Jornada 3: 23 de octubre de 2025 a las 18:45 horas ante el KRC Genk, tambien a domicilio.

Jornada 4: 6 de noviembre de 2025 a las 21:00 horas ante el Olympique Lyon.

Jornada 5: 27 de noviembre de 2025 a las 21:00 horas ante el Utrecht.

Jornada 6: 11 de diciembre de 2025 a las 18:45 horas ante el Dinamo de Zagreb fuera de casa.

Jornada 7: 22 de enero de 2026 a las 18:45 horas ante el PAOK fuera de casa.

Jornada 8: 29 de enero de 2026 a las 21:00 horas ante el Feyenoord.

Los aficionados del Betis en Praga. / VLASTIMIL VACEK / EFE

