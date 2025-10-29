El campo de entrenamiento del Betis, inundado por las lluvias y el temporal en Sevilla

Está siendo un día muy complicado en Sevilla con el fuerte temporal por lluvias y tormenta que tiene a la capital andaluza en alerta. Esto está dejando infinidad de fuertes imágenes en toda la ciudad y la ciudad deportiva Luis del Sol ha sido una de ellas. Tal y como ha compartido en sus redes sociales el futbolista del conjunto verdiblanco Marc Bartra, uno de los campos de la zona de entrenamiento del combinado de La Palmera está completamente inundado. Tal y como se observa en el video, el terreno no paraba de recibir cantidades ingentes de agua que no era capaz de tragar.

Y es que aproximadamente a la hora en la que el futbolista ha publicado el contenido la AEMET informaba que en la ciudad de Sevilla ha registrado 47,3 litros y además se espera que se acumulen unos 80 a lo largo de las próximas 12 horas. Todo ha sido después de que el equipo de Manuel Pellegrini realizase la última sesión de entrenamiento antes de poner este jueves rumbo a Palma del Río para disputar el partido correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey.

Marc Bartra sube a su Instagram un video del campo de entrenamiento inundado / MB

Qué tiempo se espera en Sevilla

La Universidad de Sevilla ha suspendido las clases, también se ha producido la suspensión del ferrocaril en la línea Sevilla - Huelva, los parques, jardines y zonas deportivas han quedado cerradas durante las próximas horas y hasta el momento la AEMET ha registrado unos 70 litros por metro cuadrado desde su centro en el aeropuerto de Sevilla. A lo largo de las próximas 12 horas han informado que podrían llegar a ser 80 litros por metro cuadrado. Desde las autoridades se pide a los ciudadanos que se extremen las precauciones.

En la zona en la que juega el conjunto verdiblanco este jueves, Palma del Río, para la probabilidad de lluvias afortunadamente para todos aquellos que han comprado entrada para el duelo copero. De hecho, se espera un lleno absoluto con cerca de 9.000 personas en el Estadio Sergio León. Las entradas se agotaron hace algunos días.