El Antony más ambicioso: "Queremos ir a la Champions y conquistar la Europa League, quiero ganarlo todo"

Uno de los atractivos del Betis-Barcelona que se juega en la tarde de este sábado en el Estadio de La Cartuja es la vuelta al ruedo de Antony tras la sanción que le hizo perderse el derbi ante el Sevilla. Los compañeros de MARCA han tenido una entrevista con el de Osasco en la que han repasado algunos aspectos importantes de lo que va de curso, los objetivos a final de temporada, Pellegrini, el derbi, y mucho más.

"Pellegrini, por la historia que tiene, por los clubes por los que ha pasado, todo el mundo sabe que es un gran entrenador, una gran persona. Me ayuda muchísimo, me da muchos consejos, me da confianza. Pellegrini es un entrenador de que aprendo todos los días", comentaba sobre Pellegrini. "Yo quiero ganar todo. Pero es muy pronto para hablar de eso. Tenemos el objetivo de ir a la Champions League, de conquistar la Europa League, de estar peleando ahí... Yo soy ambicioso y quiero ganar todo. Pero tenemos que ir paso a paso. Hay muchos partidos por delante y tenemos que hacer nuestro camino", cerraba al mismo tiempo sobre la opción de ganar títulos.

Antony se ejercita junto al Chimy, Abde y Fornals en el entrenamiento de este pasado viernes. / Ismael Rubio

Un capitán sin brazalete

La importancia de vivir un derbi con sus compañeros, aunque fuese desde fuera del campo: "Es muy diferente jugar allí cuando estaba en el Manchester United que ir a jugar un derbi. Desde el primer día que estoy aquí, la afición y las personas del club me ayudaron mucho. Estar ahí junto a mis compañeros en un derbi, por más que no pueda estar en el campo, sé que desde fuera se está jugando también. Sé que es importante, Bartra me dijo en el vestuario 'hermano, es muy importante estar aquí', y yo lo sabía. Me siento orgulloso de ser parte de este equipo".

En dicha entrevista también reconoce que se encomendó a Dios para elegir el equipo correcto por el que fichar, en este caso el Betis, pero que habló con algún amigo que sabe bien lo que es el Villamarín: "Sí, tengo muchos amigos. Por ejemplo, hablé con Emerson Royal, que jugó aquí. Pero tengo muchísimos. Primeramente, en Dios. Hablo mucho con Dios. Necesitaba ser feliz. Cuando surgió la opción del Betis, me decidí por la ciudad, por el club, también por los amigos que habían jugado aquí y siempre me habían dicho que estaba muy bien. Y creo que es la mejor decisión que he tomado".

Antony se lamenta en el Betis-Girona de este domingo. / Antonio Pizarro

El Betis le aporta felicidad

"Yo creo que el dinero no lo es todo. El dinero no compra la felicidad. Claro que es importante tener dinero, pero la felicidad para mí es lo más importante. La felicidad no está en tener muchísimas cosas. A veces está en cosas simples que nosotros no vemos. Para mí la felicidad era más importante que todo", destacaba sobre el esfuerzo económico que tuvo que hacer y la importancia que para él tiene el dinero.

En estos días se ha visto lo identificado que se siente con el combinado verdiblanco, y así lo explica: "Creo que el Betis tiene una afición increíble, la mejor de España. Pero también por las personas, la cultura, la comida, la ciudad... La pasada temporada sólo estuve aquí cuatro o cinco meses, pero vi cómo era el equipo, una familia, todos juntos. Y eso me dio muchas ganas de venir de nuevo".