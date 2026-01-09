El grave error del Oviedo con las entradas que enfada a los béticos: "es imposible hacerlo peor"

El partido que se disputará este sábado en el estadio Carlos Tartiere es de vital importancia tanto para el Betis como para el Oviedo. Para los primeros, porque no pueden permitir que Villarreal y Espanyol se le sigan distanciando más y deben resarcirse de la derrota abultada en Madrid. Para los asturianos, porque necesitan sumar como sea para salir del pozo. Es por ello que se espera un gran ambiente en el estadio y una gran afluencia de público visitante. Unos 675 béticos estarán en la zona de la afición rival en el estadio tratando de darle ese último aliento a los suyos. Y precisamente, un buen número de ellos han tenido graves problemas con la gestión de las entradas a pocas horas del inicio del choque.

Y es que como han reportado un buen número de aficionados, el conjunto asturiano ha procedido al envío de las entradas por correo electrónico pero lo ha hecho con datos erróneos. Nombres, apellidos, identificaciones... Esto ha puesto de los nervios a varios béticos que lo han manifestado en redes sociales.

El Oviedo contestó solucionando el problema

"Para Adrián y todos los aficionados béticos afectados: lamentamos mucho los inconvenientes, ha sido un error completamente ajeno al Real Oviedo como su Club les puede confirmar. Acaba de finalizarse el envío correcto. Se ruega se haga uso únicamente del segundo mail recibido", rezaba el mensaje del combinado norteño al mensaje publicado por ese aficionado.

Llama mucho la atención que un aficionado del Oviedo bajo el nick 'Nestor' ha reconocido que la parte de gestión de entradas lleva fallando mucho tiempo en Asturias: "Llevamos avisando desde hace tiempo que la gestión del ticketing no es acorde a un equipo de Primera División. Los errores son entendibles, pero cuando no hay inversión, ni mejora en algo que es crucial para un club de fútbol, es normal que la afición perciba cierto desinterés".