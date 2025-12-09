Malas noticias en el entrenamiento del Betis con cuatro bajas

El Real Betis Balompié ha realizado este martes su penúltima sesión de entrenamiento antes de enfrentarse al Dinamo de Zagreb en la sexta jornada de la UEFA Europa League en el Estadio Maksimir. Los de Manuel Pellegrini deben afrontar el partido con la intención de conseguir sumar tres puntos que prácticamente certifiquen de forma definitiva la clasificación a la siguiente ronda.

Eso sí, son cuatro ausencias importantes las que ha habido en la sesión. Por un lado, sigue sin estar Sofyan Amrabat. El marroquí sigue sin comparecer con el Betis a pesar de que el lunes tiene que estar ya con Marruecos para la Copa de África. Tampoco ha entrenado Isco Alarcón, que con sus puntos de sutura en la zona de la tibia sigue siendo baja. Junior Firpo por lesión muscular tampoco ha trabajado con el resto de sus compañeros, al igual que Bellerín.