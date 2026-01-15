Marc Bartra: "La experiencia en eliminatorias del año pasado debe reflejarse esta temporada"

Marc Bartra cumplió 35 años y pasa por uno de sus mejores momentos de verdiblanco. En el Betis es feliz y quiere seguir haciendo historia. Capitán y comprometido como nadie, es uno de los pocos que saben en la plantilla lo que es ganar la Copa del Rey con el conjunto heliopolitano. Lo hizo en 2022 y sueña con repetir este año en una temporada en la que se deben recoger los frutos sembrados en las últimas temporadas.

"El mejor regalo fue pasar a cuartos de final de de Copa del Rey", dijo el central en los medios de club, en el que vive "una época maravillosa". "Aquí hay un sentimiento de pertenencia muy grande al equipo, un espíritu que creo que que hay algo especial y trabajar por y para esto me hace feliz el cumplir años en en este club que tanto quiero", dijo el catalán, que como muchos otros sintió un flechazo con el Betis: "Es un club que tiene magia, tiene algo muy especial que te atrapa y te hace quererlo y sufrir con él. En los momentos de debilidad te hace sentir que no estás solo, que hay mucho sentimiento detrás. Y luego momentos de alegrías, que he tenido la suerte de vivirlos y eso hace que el Betis sea parte de mi vida. Es familia y casa", aseguró.

Contra el Elche el betis alimentó el sueño copero con una remontada que debe servir como acicate. "Tenemos en el vestuario la foto de año de 2022 cuando ganamos la Copa del Rey y quedamos tres (Ruibal, Bellerín y él) y tampoco han pasado tantos años. Con la llegada del presidente se cambiaron las cosas, se empezó a a forjar algo desde dentro de grandeza y he tenido la gran suerte de vivirlo en primera persona, desde las entrañas. Luego con la llegada del míster creo que se inyectó un ADN muy importante ganador. Es como ver crecer a un familiar o a alguien a quien quieres muchísimo. Y eso también ha hecho que yo pudiera crecer al nivel personal y profesional", indicó el futbolista, que pasa por un buen momento personal: "Aquí las he pasado de todos los colores. Evidentemente recuerdo y se recuerdan los buenos momentos, porque son los que te hacen sentir aún más vivo, pero también es verdad que hubo momentos complicados de lesiones graves o que el equipo no no tenía lo que merecía. Esos son los momentos que también nos han hecho crecer. Eso es Betis también. Creo que siempre hemos tirado hacia adelante con un espíritu de equipo y una sentimiento de pertenencia muy grande que es lo que hace especial".

El camino hacia el éxito lo tiene claro. "En Oviedo merecimos ganar, pero no se dio. El fútbol es así. Tenemos para mejorar, evidentemente, pero ante el Elche se dio el camino que queremos tomar: igual cuando a veces no salen las cosas, no concretamos las jugadas y se fallan ocasiones bastante claras hay que tirar de otras cosas, de intensidad. En la segunda parte se vio, que cuando le metemos intensidad las cosas llegan de mejor manera. La afición también supo leer muchísimo lo que necesitaba el equipo. Esa ambición la plasmó y la gente animó cuando más lo necesitábamos. A veces creo que se contagia desde dentro y luego los contagiamos nosotros, pero contra el Elche nos contagió la afición", destacó Bartra, que apuntó la importancia de la afición en esta campaña: "Siempre he dicho, incluso lo pensaba antes de venir, que hay una grandeza enorme en la afición del Betis. Lo que hay aquí, lo hay en muy pocos sitios y eso hace que si hay comunión, si el equipo contagia a tantísima gente y hace que ellos nos puedan contagiar se crea algo muy bonito. Lo he vivido desde dentro".

No lanza las campanas al vuelo el defensa en la Copa del Rey. Todo lo contrario. Mantiene los pies en el suelo, aunque esta temporada el Betis tiene una experiencia que debe ser un plus. "La Copa se está poniendo de la manera que nos va a exigir lo mejor en cada partido, porque ya lo hemos visto que cualquier rival te pone las cosas complicadas. Cuando hay eliminatorias los detalles cuentan muchísimo y siento que estamos preparados para ello, porque venimos de un año en el que siento que el equipo adquirió esa experiencia en eliminatorias en las que hay que salir adelante como sea y lo sacamos. Llegamos a una final europea y eso curte muchísimo a nivel de grupo, de espíritu colectivo, a nivel de afición, de cómo jugar esas eliminatorias... y eso se tiene que reflejar este año. No se puede quedar en nada. Es algo positivo y hay que hacerlo valer. En momentos clave hay que dar ese paso delante y contra el Elche lo dimos", aseguró.

Este fin de semana toca LaLiga y visita La Cartuja el Villarreal, "un gran equipo que lo lleva demostrando desde hace mucho tiempo". "Vamos a necesitar de nuestra mejor versión para llevarnos los tres puntos, que pueden valer mucho en el aspecto emocional. La Cartuja tiene que ser una caldera", confió Bartra, feliz también cuando las cosas le van bien a los compañeros: "Me alegro mucho por Chimy, porque no le ha tocado disfrutar de muchos minutos, pero eso también es el equipo. Cuando se ha necesitado de jugadores que igual han tenido menos protagonismo luego han dado callo, han entrado, han corrido, han trabajado y se han dejado todo y cuando estás preparado, aunque a veces no llegue tu momento, cuando estás preparado te acaba llegando. La temporada es muy larga y ojalá estos dos goles le den esa confianza para para afrontar los siguientes partidos también".