Pau López regresa a la convocatoria del Betis ante el Torrent

La gran novedad en la lista del Betis para afrontar el duelo de Copa del Rey ante el Torrent es la convocatoria de Pau López, que regresa después de estar ausente las últimas semanas por lesión. Además, el centrocampista Corralejo y el extremo derecho Morante, canteranos del club, también fueron citados para el encuentro.

Las principales ausencias para el encuentro serán Abde y el Cucho Hernández, que se ejercitaron en solitario tras el derbi seguramente pensando Manuel Pellegrini en el duelo del sábado contra el Barcelona. Sus ausencias se unen a las de los lesionados Amrabat, Lo Celso, Isco y Bellerín, que no se han recuperado de sus molestias aún. La lista completa de citados es: Pau López, Álvaro Valles, Adrián San Miguel, Ángel Ortiz, Ruibal, Marc Bartra, Natan, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior, Ricardo Rodríguez, Sergi Altimira, Marc Roca, Deossa, Corralejo, Morante, Fornals, Antony, Pablo García, Riquelme, Chimy Ávila y Bakambu.