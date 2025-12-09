Radar Betis semana 16: Así les fue a los cedidos este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el decimoquinto fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que juega en la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Petit junto a Ismael Barea para el Mirandés, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués. Este último no juega desde el mes de agosto y estará un poco más sin hacerlo debido a una lesión que sufrió una lesión en el menisco externo de su rodilla, que lo tendrá en el dique seco entre dos y tres meses. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

El futbolista más destacado de todos fue Guilherme Fernandes. El meta luso colaboró en la amplia victoria del Pucela en Huesca ante el equipo de Sergio Arribas que no tuvo un sólo minuto (después de jugar los 90 de la Copa del Rey ante el Racing de Ferrol y pasar a la siguiente fase). Hizo cinco intervenciones de mucho mérito y tres de ellas fueron a disparos desde dentro del área. El guardameta está a punto de ganar el tercer MVP consecutivo que entrega el Real Valladolid a nivel interno.

Petit sigue siendo suplente y Nobel Mendy

Dos intercepciones, dos despejes y dos recuperaciones del senegalés en un partido muy discreto ante el RCD Espanyol. De hecho, fue el elegido por Íñigo Pérez para salir del campo y darle entrad a Nteka. Además, tuvo una jugada en la que fue al límite y pudo cometer penalti en contra de su equipo. Por otro lado, en el grupo de los jugadores del Mirandés tampoco ha habido demasiada suerte. Ismael Barea sigue en el ostracismo una semana más, mientras que Gonzalo Petit sigue siendo suplente. Entró en el minuto 57 y no le dio lugar a realizar un sólo disparo a portería.

La buena noticia llega para Iker Losada, que entró en el minuto 62 de partido ante el Osasuna y le dio tiempo a tener buenas acciones con balón y hacer un disparo a portería. Además, falló una clara ocasión dentro el área que pudo haber servido a su equipo para recortar distancias. Veremos si estoy le sirve al gallego para cambiar radicalmente su negativa situación. Los próximos partidos de los cedidos del conjunto verdiblanco son: