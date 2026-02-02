Radar Betis semana 23: Así les fue a los cedidos este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el vigesimotercero fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués junto a un Gonzalo Petit que ha abandonado Miranda de Ebro para trasladarse a Granada. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

De la lista tenemos que eliminar a Sergio Arribas, que se ha marchado traspasado al Cádiz reservándose el Betis el 50% de los derechos. También hay que sacar a Ismael Barea, que ha regresado al Betis Deportivo cortándose la cesión en el Mirandés. Este fin de se semana ha sido de buen rendimiento en algunos de los protagonistas pero también de sombras en otros tantos.

Gonzalo Petit pasó de puntillas en el partido con victoria importantísima del Granada ante el Racing. De momento, rendimiento algo irrregular del charrúa en sus primeros tres partidos en la ciudad andaluza. El primer y el último choque pudo tocar muy pocas veces la pelota y el de la pasada jornada en Cádiz fue algo más fructífero.

Gonzalo Petit en su discreto debut con el Granada / LaLiga

Losada y Mendy siguen con continuidad

Iker Losada sumó una nueva titularidad en el partido del Levante ante el Atlético de Madrid. Realizó un partido con buenos números: 2 entradas, 2 despejes, 3 de 6 duelos ganados y 11 de 19 pases completos. Nobel Mendy, por su parte, volvió a hacer de las suyas. Un gran partido ante el Real Madrid en un escenario tan complicado como el Bernabéu, y cuando todo apuntaba a ser una de las grandes figuras del punto cosechado por los de Vallecas, cometió un penalti en el añadido que supuso la derrota. Mateo Flores se quedó sin minutos en su tercera jornada tras la vuelta de la lesión.

Guilherme Fernandes fue el mejor. Es el único que está dando la talla en un Valladolid que se hunde en la tabla y que ya se sitúa a tres puntos del descenso. En la derrota de su equipo esta semana realizó seis paradas y una fue dentro del área. Seis intervenciones que pudieron suponer una goleada sonrojante si no se hubiesen conseguido por parte del luso.