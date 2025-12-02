Seligrat, técnico del Torrent, no dramatiza por jugar en el Ciutat de Valencia

El entrenador del Torrent CF, Toni Seligrat, restó importancia al hecho de no poder jugar este martes en el estadio de San Gregorio el partido de Copa del Rey ante el Real Betis por el retraso en la finalización de las obras y dio valor a jugar en un estadio como el Ciutat de València.

"Esto tiene que ser una fiesta y no podemos negativizar el jugar en un estadio como el Ciutat y con un rival como el Betis. No hay que dramatizar porque esto es fútbol", señaló Seligrat en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante el conjunto andaluz de la segunda ronda de la Copa.

Seligrat, que destacó que el cambio de campo beneficia al Betis, puso el foco en el plano emocional. "A nivel de aptitud, el partido es de dos niveles muy diferentes. Pero tenemos que intentar que la balanza caiga de nuestro lado a nivel actitudinal. Es la grandeza de la Copa, que a veces el pequeño parece más grande", dijo.

En el plano deportivo, el técnico valenciano analizó la capacidad de adaptación de sus jugadores: "Tenemos que ser fieles a nuestra identidad, pero si en nuestra categoría (Segunda RFEF) ya nos adaptamos, en este ocasión ocurre lo mismo. El rival tiene unas características especiales y vamos a intentar que no estén cómodos, con rigor táctico, empuje y corazón".

Seligrat también lanzó un mensaje a su afición: "Este partido es una fiesta y tenemos que ir al Ciutat a disfrutar del campo y si tenemos alguna opción, que estén con nosotros y nos den este aliento que necesitamos".

"Nosotros nos vamos a dejar la piel, pero si el rival nos supera, que nos sigan apoyando porque no será por falta de ganas. Será por la diferencia que existe a nivel deportivo", concluyó.