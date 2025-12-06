El tifo de la afición del Betis reivindicando la fe católica: "Bendita es tu pureza y eternamente lo sea"

Tarde de puro fútbol la que se presentaba en el Estadio de La Cartuja con el enfrentamiento entre dos históricos del fútbol español: el Real Betis Balompié y el FC Barcelona. Los de Flick llegaban con la responsabilidad de seguir sumando de tres en tres para, como mínimo, mantener el punto de ventaja que tiene sobre el Real Madrid. Por otro lado, obligación, pero con su gente, tenía el conjunto verdiblanco con su gente y también con LaLiga, ya que el Villarreal ha conseguido el trinfo en casa ante el Getafe y sigue despegándose. Para acercar a los suyos a la victoria, la grada de animación del combinado heliopolitano se ha animado con el primer tifo de la temporada.

Y es que este año, hasta el momento, no ha habido ningún tifo debido a la dificultad que existe para ello en la grada del estadio de La Cartuja. Además, la ubicación en la que pintarlo y luego también en la que guardarlo y custodiarlo, brilla por su ausencia, ya que es un lugar público.

El tifo del Real Betis ante el FC Barcelona

El mismo ha consistido en un mensaje de los ultras del Real Betis Balompié con una doble oración en forma de décima dedidada a la Inmaculada Concepción. "Bendita es tu pureza y eternamente lo sea. REAL BETIS BALOMPIÉ". Todo en un mensaje en el que se busca reivindicar la Fe católíca.

