El Torrent-Betis de la Copa del Rey, en directo

El conjunto de Manuel Pellegrini afronta la segunda ronda del torneo copero en el Ciutat de Valencia al estar de obras el Sant Gregori de la localidad levantina

El triunfo del derbi es historia y Manuel Pellegrini quiere que su equipo esté plenamente centrado "en lo que viene, no en lo que pasó". Y lo primero que viene es el duelo de la segunda ronda de la Copa del Rey frente al Torrent valenciano, equipo de Segund RFEF.

El partido no se jugará en el estadio municipal de Sant Gregori por estar de obras, por lo que se cambia un campo pequeño de césped artificial por el Ciutat de Valencia, estadio del Levante, lo que beneficia sin duda al conjunto verdiblanco. El técnico chileno ha dado descanso a Cucho Hernández y Abde, que se han quedado en Sevilla, ausencias que se suman a la de los lesionados Isco, Amrabat, Lo Celso y Bellerín. La novedad en la expedición bética es la vuelta a la convocatoria de pau López tras un mes, aproximadamente, fuera por un problema muscular. Hasta Valencia también se han desplazado los canteranos Morante y Corralejo.

Se esperan rotaciones en el cuadro heliopolitano, que el sábado recibe al Barcelona en La Cartuja, aunque lso cambios no deben ser una excusa para seguir adelante en la Copa, "el camino más corta para conseguir títulos y la clasificación para Europa", dijo el entrenador en la previa.