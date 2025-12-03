DIRECTO
Sigue el minuto a minuto del Torrent-Betis
El trigoleador Riquelme recibe el abrazo de Valentín Gómez entre la celebración de todos los béticos.
El trigoleador Riquelme recibe el abrazo de Valentín Gómez entre la celebración de todos los béticos. / Manuel Bruque | Efe

Las fotos del Torrent-Betis

Los verdiblancos se tomaron en serio el partido y se fueron al descanso con un 0-2 para acabar con un 1-4

Riquelme marcó tres goles y Ángel Ortiz cerró el marcador tras el tanto de los locales

Las fotos del Torrent-Betis
1/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
2/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
3/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
4/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
5/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
6/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
7/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
8/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
9/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
10/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
11/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
12/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
13/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
14/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
15/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
16/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
17/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
18/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
19/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
20/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
21/31 Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
22/31 Las fotos del Torrent-Betis / RBB
Las fotos del Torrent-Betis
23/31 Las fotos del Torrent-Betis / RBB
Las fotos del Torrent-Betis
24/31 Las fotos del Torrent-Betis / RBB
Las fotos del Torrent-Betis
25/31 Las fotos del Torrent-Betis / RBB
Las fotos del Torrent-Betis
26/31 Las fotos del Torrent-Betis / RBB
Las fotos del Torrent-Betis
27/31 Las fotos del Torrent-Betis / RBB
Las fotos del Torrent-Betis
28/31 Las fotos del Torrent-Betis / RBB
Las fotos del Torrent-Betis
29/31 Las fotos del Torrent-Betis / RBB
Las fotos del Torrent-Betis
30/31 Las fotos del Torrent-Betis / RBB
Las fotos del Torrent-Betis
31/31 Las fotos del Torrent-Betis / RBB

También te puede interesar

Lo último

stats