Ir al contenido
Temas
Torrent-Betis
Cierre Sánchez-Pizjuán
Airbus A320 Sevilla
Agresión indigente
Nuevo Protocolo Gripe
Tiempo Puente Diciembre
CD Extremadura-Sevilla
4 de diciembre
Lotería de Navidad
header.menu.open
Sevilla
Sevilla
Vivir
El Rocío
Semana Santa
Feria de Abril
Juzgado de Guardia
Senderismo
Provincia
Provincia
Dos Hermanas
Alcalá de Guadaíra
Aljarafe
Tomares
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
España
Economía
Consumo
Sociedad
Tecnología y Ciencia
Salud
Wappíssima
Medio ambiente
Motor
De compras
Deportes
Sevilla FC
Real Betis
Baloncesto
Cultura
Toros
SEFF
Bienal de Flamenco
Cofradías
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Cartas al director
Regístrate
Sevilla
Noticias Sevilla
Vivir en Sevilla
Feria de Abril
Semana Santa
Juzgado de Guardia
El Rocío
El rastro de la fama
El zaguán
La catenaria
Provincia
Noticias Provincia
Dos Hermanas
Alcalá de Guadaíra
Aljarafe
Tomares
Senderismo
Andalucía
Noticias Andalucía
Turismo y viajes
Panorama
España
Economía
Mundo
Consumo
Entrevistas
Sociedad
Noticias Sociedad
Causa Criminal
Salud
Wappíssima
Mascotas
Medio ambiente
Motor
De compras
Gastronomía
Cosas de Comé
BC Noticias
Deportes
Noticias Deportes
Sevilla FC
Real Betis
Baloncesto
Cultura y Ocio
Cultura
Pasarela
TV - Comunicación
SEFF
Bienal de Flamenco
Tecnología y Ciencia
Noticias Tecnología
Vídeojuegos
Suplemento Tecnológico
Toros
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Multimedia
Vídeos
Newsletters
Suscripciones
Suscripción al Diario en PDF
Suscríbete al Diario en papel
Buscar contenidos
DIRECTO
Sigue el minuto a minuto del Torrent-Betis
El trigoleador Riquelme recibe el abrazo de Valentín Gómez entre la celebración de todos los béticos.
/
Manuel Bruque | Efe
Las fotos del Torrent-Betis
Los verdiblancos se tomaron en serio el partido y se fueron al descanso con un 0-2 para acabar con un 1-4
Riquelme marcó tres goles y Ángel Ortiz cerró el marcador tras el tanto de los locales
1/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
2/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
3/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
4/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
5/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
6/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
7/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
8/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
9/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
10/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
11/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
12/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
13/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
14/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
15/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
16/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
17/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
18/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
19/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
20/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
21/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
Manuel Bruque | Efe
22/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
RBB
23/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
RBB
24/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
RBB
25/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
RBB
26/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
RBB
27/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
RBB
28/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
RBB
29/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
RBB
30/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
RBB
31/31
Las fotos del Torrent-Betis
/
RBB
También te puede interesar
Las fotos del Torrent-Betis
El Betis firma un placentero pase a dieciseisavos de la Copa (1-4)
Almeyda apunta al Betis: "Si ganas tienes que ser humilde e irte; no provoquen"
Ya hay fecha límite: cuándo se van los africanos de Sevilla y Betis y qué partidos se pierden
Lo último
Cabezuelo tomará posesión tras el besamanos de la Macarena y Cabrero se despedirá con el regreso de la Virgen
Una farmacéutica explica las diferencias entre el Sintrom y los anticoagulantes selectivos
Las fotos del Athletic-Real Madrid
La mayor feria de robots del mundo pone el foco en la IA física, que busca reinventar el mercado laboral