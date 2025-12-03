Torrent-Betis, los pies de nuevo a la tierra

Después del éxtasis del domingo, toca poner de nuevo los pies a tierra. Bajar al barro, centrarse y pensar que la temporada sigue. Que no se ha acabado en Nervión. Que hay todavía objetivos por cumplir. Uno es la Copa del Rey, a la que vuelve el Betis con la clara intención de cumplir con el expediente y no pasar apuros ante un rival inferior, de Segunda RFEF, como el Torrent.

Lo bueno es que el escenario no implicará la clásica encerrona con la que los equipos de Primera División se encuentran en las primeras instancias del torneo, esos campos pequeños y de césped artificial a los que no se adaptan bien los futbolistas. El campo del conjunto levantino está en obras y el choque se disputará en el Ciutat de Valencia (21:00), lo que beneficia a un Betis que jugará con muchas rotaciones, aunque será como siempre reconocible en el campo y en su estilo de juego.

Y es que Manuel Pellegrini habla con ambición de la Copa del Rey. Sabe que el equipo tiene mimbres para competir y llegar lejos, aguantando incluso el pulso en la Liga y la Europa League, por lo que no quiere que ninguno de sus pupilos se desactive ni se distraiga aun cuando enfrente estará un rival inferior al que no quiere infravalorar para evitar sustos.

El Torrent vivirá su fiesta. Explotará su ilusión y tratará de soñar, algo que debe impedir el Betis. El cuadro valenciano cambió de entrenador justo al conocerse el emparejamiento y con Toni Seligrat ha dejado el farolillo rojo del Grupo 3 de Segunda RFEF encadenando por primera vez dos partidos sin perder. Ganó al Castellón B (0-2) y empató en su último duelo en casa frente al Andratx (2-2), aunque ya no jugó en su estadio por las obras del Municipal Sant Gregori que han obligado al club a trasladar esta eliminatoria copera al recinto del Levante, a poco más de 10 kilómetros de la localidad de Torrent, por lo que se espera una buena entrada de aficionados locales sumados a los seguidores béticos que acudirán.

Pero la ilusión del Torrent no debe impedir al Betis estar en el próximo sorteo. Es superior y debe demostrarlo sobre el césped, independientemente de los jugadores por los que apueste Pellegrini. Habrá cambios, claro, pues no hay que olvidar que el sábado viene el Barcelona llega a La Cartuja.

Las psibles alineaciones. / Dpto. de infografía.

Aunque Pau López haya vuelto a la convocatoria, la Copa del Rey parece que, de momento en estas primeras rondas, es la competición para que se active Adrián, que ya jugó ante el Palma del Río en la ronda anterior. Y en defensa sería fácil imaginar la misma línea que formó en Córdoba, con Ángel Ortiz y Junior en los laterales junto a Diego Llorente y Valentín Gómez en el eje de la zaga.

Sin Amrabat, que sigue fuera por el golpe con Isco, al que aún le queda un tiempo para volver, Sergi Altimira llevará la manija en la medular con un Deossa que debe ir ganando protagonismo y minutos. A partir de ahí, el ataque será la línea con más cambios, también porque es la zona en la que más piezas cuenta el técnico, que ha dado descanso a Cucho Hernández, que se queda en Sevilla. Así las cosas, aun con la vuelta de Antony tras cumplir su sanción frente al Sevilla, el brasileño debería quedar reservado para el fin de semana teniendo oportunidades futbolistas como Pablo García, Chimy Ávila y Riquelme. Por delante Bakambu será la referencia antes de marcharse con su selección, como pasa con los internacionales marroquíes, para disputar la Copa de África después del encuentro de esta jornada liguera.

El objetivo será marcar pronto, rebajar la ilusión local para evitar problemas y dar el descanso que se pueda a los jugadores que tengan que repetir frente al Barcelona.