Científicos andaluces encuentran la primera cura del mundo para la apnea del sueño

La apnea del sueño es un trastorno común en donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial durante el sueño. Estas interrupciones pueden durar desde unos pocos segundos a minutos y pueden ocurrir más de 30 veces por hora. La prevalencia de esta patología en la población adulta oscila entre el 3,3% y el 3,4%, es más frecuente en varones (4%) que en mujeres (2%) y se incrementa con la edad. En España, más de dos millones. Hasta ahora, el tratamiento más efectivo era una máquina para CPAP, el problema con el tratamiento CPAP es que las máquinas son ruidosas, estorbosas e incómodas, por lo que muchas personas dejan de utilizarlas, con consecuencias nefastas a largo plazo.

Ahora, Científicos de la Universidad de Granada (UGR), junto a profesionales del Hospital Virgen de las Nieves, han logrado por primera vez en el mundo curar esta dolencia. Se demuestra así que no es una enfermedad crónica, como se pensaba, y que puede remitir en un 62 por ciento de los casos.

Las obstrucciones respiratorias repetitivas durante el sueño resultan en una exposición crónica a episodios de hipoxia, hipercapnia, aumento de la actividad simpática, estrés oxidativo e inflamación sistémica. Debido a estas respuestas fisiopatológicas, la apnea obstructiva del sueño está asociada a hipertensión, dislipidemia, diabetes, enfermedades cardiovasculares y aumento de la mortalidad por todas las causas.

Cambio de hábitos

El ensayo clínico denominado Interapnea, con Almudena Carneiro Barrera como encargada del proyecto, y Jonatan Ruiz Ruiz y Gualberto Buela Casal, como directores, ha puesto de manifiesto que un tratamiento interdisciplinar de ocho semanas de duración para la pérdida de peso y cambio de hábitos de vida resultó eficaz.

Los cambios incluían 5 aspectos fundamentales: educación nutricional, ejercicio físico, abandono del consumo de tabaco y alcohol e higiene de sueño— resultó eficaz para la mejora no sólo de la gravedad de la apnea obstructiva del sueño, peso y comorbilidades cardiometabólicas, sino también del funcionamiento diario y sintomatología psiquiátrica, aptitud física, comportamiento dietético y, consecuentemente, de la calidad de vida.

Para dar cuerpo a estas afirmaciones el testimonio de José Manuel Fernández resultó revelador. Este paciente sufría 70 microcortes a la hora. En diciembre de 2019 se le prescribió usar la CPAP. Entró a formar parte del estudio. "Me he quedado en tres apneas a la hora", indicó. Ahora no usa la máquina. "Me ha cambiado la vida".

La AOS es un importante problema de salud pública debido no sólo a su alta prevalencia, afecta a casi el 40 por ciento de la población general adulta, sino también a su amplio espectro de consecuencias clínicas y socioeconómicas. ''Me condicionaba mucho la vida y también a mi familia'', reconoce José Manuel. La obesidad es la principal causa atribuible. Durante el tratamiento ha perdido 13 kilos.

CURA DEFINITIVA EN MÁS DE LA MITAD DE LOS CASOS

De hecho, a los seis meses de seguimiento, hubo una reducción del número apneas-hipopneas de un 57% y un 62% de los pacientes recibieron el alta médica y pudieron dejar de utilizar la citada máquina para dormir.

El ensayo clínico INTERAPNEA demuestra que resulta eficaz para la mejora no sólo de la gravedad de la AOS (reducción de 23,8 apneas-hipopneas/hora), peso (pérdida de 6,9 kg), masa grasa (pérdida de 6,5 kg) y comorbilidades cardiometabólicas, sino también del funcionamiento diario y sintomatología psiquiátrica, aptitud física, comportamiento dietético y, consecuentemente, de la calidad de vida.

El riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o cardiovascular es mayor entre quienes sufren apnea. El estudio realizado en Granada ha permitido determinar un descenso del 40% de posibilidades de muerte cardiaca. "El coste sanitario de la apnea es muy alto".

En el estudio han participado 89 pacientes. Juan Antonio Costela y Julio Almendros son otros de los enfermos que han visto como tras participar en el programa han podido desconectar la máquina CPAP. Costela tuvo un infarto y por eso le descubrieron la apnea obstructiva del sueño. ''El estrés y el peso provocaron la apnea'', relató.