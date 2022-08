Una nueva consecuencia en el Síndrome de Down: los huesos no consiguen sanar fracturas

El Síndrome de Down es un trastorno cromosómico causado por un error en la división celular que tiene como consecuencia la presencia de una copia adicional del cromosoma 21 (trisomía 21) o parte del mismo. El síndrome de Down varía en gravedad de un individuo a otro, y provoca incapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo de por vida, además de otros problemas en la salud. Nadie sabe con seguridad por qué se produce el Síndrome de Down ni cuántos factores diferentes están involucrados, aunque la investigación cada día despeja nuevas incógnitas acerca de este trastorno de nacimiento.

El último hallazgo ha sido descubierto por investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de Texas A&M (Estados Unidos), quienes con pruebas experimentales directas han demostrado que las personas con síndrome de Down podrían no ser capaces de curarse de las fracturas óseas. El estudio, publicado en la revista científica 'Bone', no sólo aborda una cuestión hasta ahora desconocida, sino que también abre una nueva puerta de tratamiento médico en este tipo de casos.

¿Por qué no sanan las fracturas?

Los investigadores involucrados en este estudio, han destacado lo ''sorprendente'' de este descubrimiento. Y es que, pese a que investigaciones anteriores también habían indicado que la densidad ósea de las personas con síndrome de Down es menor, no contaban con que que las fracturas en el síndrome de Down podían no curarse.

"Los científicos llevan mucho tiempo estudiando las fracturas en muchas especies diferentes, y aunque la curación puede ser lenta en algunos casos, la gran mayoría de las fracturas acaban curándose en todas las especies. En nuestra investigación, las fracturas no se curaron en absoluto'', explican.

Tal y como explican, en un caso normal, tras una fractura se forma en el lugar de la lesión un tejido blando hecho de cartílago que actúa como una suerte de pegamento, conectando los dos trozos del hueso entre sí. En cambio, en los modelos estudiados, este tejido llegaba a formarse pero no a conectar los dos extremos del hueso fracturado.

Esto es alarmante, según los investigadores, porque una fractura que no se cure del todo puede tener consecuencias devastadoras para la salud, lo que se agrava en el caso de las personas con síndrome de Down debido a su pronunciada pérdida de densidad ósea. "Basándonos en esto, el riesgo de fracturas es un problema de salud importante para la comunidad del síndrome de Down", apunta Kirby Sherman, uno de los líderes del estudio.

¿Hallazgo 'tardío'?

En cuanto a este 'tardío' hallazgo, los investigadores lo achacan a dos motivos: El primero de ellos es que las personas con síndrome de Down han visto aumentar drásticamente su esperanza de vida en los últimos años; y el segundo es que a la hora de elaborar estadísticas sobre fracturas óseas no se ha distinguido entre los pacientes con y sin síndrome de Down.

Hoy en día, hay personas con síndrome de Down de entre 20 y 30 años que tienen una masa ósea y una arquitectura ósea consistente con alguien de 60 años. Son miembros activos de la comunidad y practican deportes. Obviamente, eso es estupendo, pero si tienen un mayor riesgo de fracturas óseas que no se curan, también es preocupante", esgrime Larry Suva, otro de los autores.

La segunda razón por la que este problema ha pasado desapercibido durante tanto tiempo es que los médicos y los hospitales no han tenido en cuenta la atención especializada para las personas con síndrome de Down, lo que significa que no había datos disponibles para identificar este problema.

Por ello, a partir de ahora, lo siguientes pasos de la investigación consistirán en tratar de encontrar esos datos humanos, centrándose en los mecanismos reales que impiden la curación de las fracturas. Asimismo, tratarán de adoptar medidas para incrementar la resistencia del hueso de estas personas, un monitoreo más exhaustivo cuando sucedan las fracturas y en general una mayor concienciación en el seno de la comunidad médica sobre la salud ósea de las personas con síndrome de Down.