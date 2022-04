Qué es la rosácea, la afección de la piel que padece el cantante Dani Martín

Parece que estos últimos meses el cantante Dani Martín ha decicido exponer a través de su cuenta personal de Instagram agunas de las facetas más personales de su vida. Así, ha emprendido el encomiable camino de compartir con el mundo la necesidad de desprenderse del pretendido velo de perfección que se nos impone y aceptar nuestra realidad, con todo lo que ello conlleva. Además de reconocer varios de sus complejos, miedos e intereses personales más profundos, también ha querido exponer los efectos de una enfermedad dermatológica que padece: la rosácea. Se trata de una enfermedad crónica que le afecta a la piel del rostro y que también sufrieron otros personajes famosos como Bill Clinton, Diana de Gales o Mariah Carey.

¿Qué es exactamente la rosácea?

Se trata de una enfermedad crónica de la piel que a día de hoy no tiene cura. La piel con rosácea es una piel más seca al tener la barrera dañada, la piel pierde más agua por evaporación. Puede comenzar a manifestarse durante la infancia o en los primeros años de la adolescencia y se agrava en la edad adulta debido a los cambios en el estilo de vida, la alimentación y los factores psicológicos.

Por ello, es más frecuente entre los 30 y los 50 años, en personas de piel clara, y en quienes han tenido acné intenso en la adolescencia. Además, esta enfermedad es más común en las mujeres que en los hombres, especialmente durante la etapa de la menopausia.

Como bien ha indicado el artista en su última publicación, suele hacer mayor gala de presencia durante la primavera. Y es que, la primavera es la temporada en la que la rosácea empeora debido al aumento de la exposición al sol y al viento, a los cambios de temperatura y a las actividades al aire libre. Por eso es importante proteger la piel durante este periodo con algún protector solar, sombreros o fulares si hace frío, pero además hay que tener cuidado con las alergias, ya que pueden causar brotes de rosácea en muchos pacientes.

Asimismo, la rosácea tiene un profundo impacto en la salud psicológica de los pacientes. Un análisis llevado a cabo por la National Ambulatory Medical Care Survey y la National Hospital Ambulatory Care Survey concluyó que el 75% de los pacientes afectados experimentan problemas de baja autoestima y que, además, la probabilidad (odds ratio) de que los enfermos de rosácea sufran un trastorno depresivo es de 4,81, en comparación con la población que no la padece.

Causas y síntomas

No se conoce ninguna causa específica que produzca la aparición de rosácea en la piel, sin embargo, los expertos apuntan a algunos factores, tanto internos como externos, que pueden agravar los síntomas:

La exposición a la radiación ultravioleta sin una protección adecuada

Las temperaturas extremas

El estrés emocional

Las bebidas alcohólicas

Las bebidas calientes Los síntomas más comunes son espinillas, erupciones cutáneas, o la aparición de enrojecimiento en la barbilla, la frente y las mejillas son síntomas comunes que pueden aparecer y desaparecer de forma inesperada. Sin embargo, cabe destacar que la rosácea se clasifica en 4 subtipos principales: eritematotelangiectásica, papulopustulosa, fimatosa, y ocular. Cada subtipo se distingue por unos patrones y síntomas comunes: Subtipo 1 (rosácea eritematotelangiectásica), caracterizado por un enrojecimiento persistente, y por la aparición de vasos sanguíneos visibles.

(rosácea eritematotelangiectásica), caracterizado por un enrojecimiento persistente, y por la aparición de vasos sanguíneos visibles. Subtipo 2 (rosácea papulopustulosa), caracterizado por un enrojecimiento persistente con protuberancias y granos transitorios.

(rosácea papulopustulosa), caracterizado por un enrojecimiento persistente con protuberancias y granos transitorios. Subtipo 3 (rosácea fimatosa), caracterizado por un engrosamiento de la piel, que a menudo desencadena en un exceso de tejido en la nariz.

(rosácea fimatosa), caracterizado por un engrosamiento de la piel, que a menudo desencadena en un exceso de tejido en la nariz. Subtipo 4 (rosácea ocular), caracterizado por manifestaciones oculares como sequedad en los ojos, lagrimeo y ardor, párpados inflamados, orzuelos recurrentes y pérdida potencial de visión por daño en la córnea.1,12

¿Existe una cura?

Actualmente, al no conocerse ninguna causa relacionada directamente con la enfermedad, tampoco hay una cura, por lo que se convierte en una afección crónica. Sin embargo, sí que existen tratamientos para controlar los síntomas de este trastorno cutáneo, sobre todo a nivel de limpieza y estilo de vida.

En primer lugar, hay que evitar ciertos desencadenantes de la enfermedad como el viento, las altas y bajas temperaturas, hacer ejercicio, la comida picante, el alcohol, las bebidas calientes y el estrés físico y psicológico.

Por otro lado, hay que ser constantes en el cuidado de la piel. El propio cantante lo resumía muy bien en su último post: ''Como veis mi rosácea ha disminuido debido a los tratamientos que no dejo de hacer. Más higiene facial, no exponerme al sol sin protección, reducir con tratamiento nuestra glándula sebácea, etc." Un mensaje de esperanza que el cantante quiere dar y transmitir a todas esas personas que, como él, padecen esta enfermedad.

Se recomienda el uso de productos de limpieza suaves, evitando el jabón. Aclarar con agua templada y secar con una toalla suave de algodón. No frotar, para evitar irritar la piel.Hidratar la piel a diario es reparar la barrera, evitar la sequedad y calmar la piel.

Se recomienda utilizar un fotoprotector UVA/UVB con SPF30 o más alto. Si está indicado para pieles delicadas, mejor.Asimismo, hay que evitar ácidos como el glicólico, láctico (los AHAs) o el salicílico (BHA). Son mala opción tmabién los aceites esenciales y perfumes con alergenos. También los exfoliantes.