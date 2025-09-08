Los nuevos gnocchi de Mercadona aptos para dietas sin gluten, sibo y fodmaps que arrasan en Internet: "Me niego a que tengáis que comer aburrido"

Mercadona siempre sorprende con alguna novedad en su catálogo. Esta vez, ha sorprendido a los clientes con una receta saludable y sin gluten como alternativa divertida para la comida o la cena. Se trata de los gnocchi tricolor con acelga y espinacas deshidratadas. Eso sí, se debe acompañar muy bien porque si no no resulta tan saludable. Esta creadora de contenido @mariadellucmr relacionada con la alimentación los presenta como una solución para los intolerantes al gluten (aunque no está probado que puedan tomarlos los celiacos), con SIBO pero en estado avanzado (tolerantes de muchos platos) y los fodmaps. "Tenéis que cuidar la digestión y este tipo de fermentaciones, esta es una solución rápida y segura que se puede tener en casa".

Aunque es una solución fácil y rápida, es cierto que no se debe abusar de esta receta. Son muy llamativos por su color proporcionado por el tomate, la acelga y la espinaca. Estos combinan ingredientes básicos de los gnocchis clásicos con otros aditivos que garantizan la conservación y la textura.

Ingredientes de los gnocchis

Estos son todos los ingredientes con los que cuentan los gnocchis tricolor de Mercadona. En primer lugar, puré de patatas con agua, copos y almidón de patata. Estos ingredientes aportan principalmente hidratos de carbono complejos, la fuente principal de energía para el organismo. El almidón de patata, en particular, es muy digerible y ayuda a que los gnocchis tengan esa textura suave y esponjosa. Entre los beneficios aportan energía, saciedad y tiene un bajo contenido en grasas. No se debe consumir en exceso porque elevan la glucosa. Las espinacas, las acelgas y los tomates deshidratados mantienen los nutrientes, aunque tienen menos cantidad que las verduras frescas.

También contiene harina de arroz que ayuda a dar estructura y ligereza a la masa, además de ser un ingrediente sin gluten. Esto hace que los gnocchis sean más fáciles de digerir, incluso para personas con sensibilidad al gluten (aunque no son aptos para celíacos, ya que no están certificados como libres de contaminación cruzada). El añadido de sal es necesario para dar sabor, pero conviene tener en cuenta que algunos productos preparados pueden tener niveles elevados y el aroma natural que mejora el sabor, simulando el frescor de los ingredientes vegetales.

Los conservantes E200 (ácido sórbico) evita el crecimiento de mohos y levaduras, lo que permite que los gnocchis tengan una vida útil más larga sin necesidad de refrigeración inmediata y el E270 (ácido láctico): actúa como regulador de acidez y también ayuda a conservar el producto. Se produce de manera natural en algunos alimentos fermentados y es seguro para el consumo.

Beneficios de los gnocchis

Energía saludable: gracias al almidón de patata, son una fuente de energía rápida pero también saciante. Más nutrientes que los gnocchis clásicos: la espinaca, acelga y tomate añaden antioxidantes y vitaminas. Fáciles y rápidos de preparar: basta con unos minutos en agua hirviendo. Versátiles en la cocina: combinan bien con casi cualquier salsa o acompañamiento. Bajo en grasas: ideales para quienes buscan un plato saciante sin exceso de lípidos.

Cómo combinar los gnocchis

Para acompañarlos, se debe tener en cuenta que esta receta puede convertirse en una opción menos saludable si se combina con nata, ajo o cebolla. Es mucho mejor, si se toma con un poco de aceite de oliva, hierbas aromáticas o verduras que sean bajas en fodmaps como el calabacín, la calabaza, zanahoria, como aconseja esta cuenta en sus redes sociales. En fases más estrictas del sibo, estos no son los más recomendables, pero aquellas personas que tengan una alimentación más relajada y controlada es una alternativa que, además, no tiene gluten.

