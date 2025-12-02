"La peste porcina puede pasar de un animal a otro antes de que se identifique el primer caso", explica la Consejería de Agricultura

La peste porcina africana ha vuelto a España y todos nos preguntamos si los seres humanos también nos podemos contagiar o solo es un virus que afecta a cerdos y jabalíes. Es una amenaza para la ganadería porcina a nivel mundial y esto genera un gran impacto económico. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, nos explica como ocurre y qué formas de contagios existen.

En primer lugar, nos preguntamos cómo se contagia la peste porcina africana y por qué es tan difícil detenerla cuando llega a una granja. La respuesta es que la peste porcina africana se propaga principalmente por contacto directo entre cerdos o jabalíes sanos e infectados, así como por exposición a fluidos corporales contaminados (sangre, secreciones, heces). También se contagia a través de objetos contaminados o alimentos. Una vez dentro de una granja, es difícil detenerlo porque el virus puede pasar de un animal a otro antes de que se identifique el primer caso y porque cualquier material contaminado dentro de la explotación puede seguir diseminándolo.

En muchos de los focos históricos que han tenido lugar en Europa se ha demostrado que el origen ha estado vinculado con la ropa, los vehículos, las herramientas o la alimentación. La frecuencia depende de las condiciones que se den.

La peste porcina africana se asocia a los jabalíes y siempre surge la pregunta de que podrían ser un riesgo para las explotaciones porcinas. Por ello, estos animales al desplazarse en grandes distancias, favorecen la expansión territorial y además dejan restos infectados (sangre, heces, cadáveres), que pueden contaminar el ambiente. Su presencia cerca de granjas porcinas representa un riesgo porque pueden introducir el virus de manera indirecta al contaminar el entorno o entrar en contacto con materiales que luego se introducen en la explotación.

Otra de las cuestiones más comunes en relación con el virus es si puede viajar largas distancias a través de personas, transporte o mercancías, pero sin infectar a los seres humanos. La respuesta es que sí, pero no por ello afecta a las personas. Estas pueden actuar como transportistas involuntarios del virus a través de ropa, calzado o artículos contaminados. Los vehículos y mercancías también pueden transportar el virus si han estado expuestos a material infectado. Esta es una de las razones por las que la enfermedad puede aparecer en regiones donde no hay jabalíes cercanos.

Aunque las medidas son muy estrictas en general, puede haber errores de bioseguridad que pueden hacer que el virus entre en una explotación. Estas pueden ser desde la entrada de vehículos o personas sin control de acceso ni cambio de ropa/calzado hasta el contacto indirecto con jabalíes por fallos en vallas, el uso compartido de equipos entre granjas sin controles adecuados; entrada de cerdos o productos porcinos sin verificación sanitaria, o gestión deficiente de cadáveres o residuos.

La peste porcina africana puede estar fuera del animal y ser muy resistente en el ambiente. Sin embargo, estas son las causas que pueden favorecerlo. "Es resistente porque posee una envoltura viral especialmente robusta, tolera bien temperaturas bajas y condiciones adversas y sobrevive largo tiempo en sangre seca, tejidos y superficies". Puede sobrevivir entre días y meses, dependiendo del medio, si se encuentra en organismos o carne refrigerada o en superficies contaminadas con materia orgánica.

Estas son las medidas básicas que debe tomar una granja

Son necesarias tomar ciertas medidas en una granja para evitar la propagación y la entrada del virus:

control de accesos

control de movimientos

higiene general

gestión del entorno, siendo muy importante el vallado perimetral.

Identificar la fuente de un brote cuando se detecta la enfermedad en una granja por primera vez se basa en una investigación que suele seguir una combinación de revisión epidemiológica (movimientos recientes de animales, personas o vehículos); análisis del entorno (presencia de jabalíes, hallazgo de restos contaminados, historial de la zona); trazabilidad (historial de compras de piensos, materiales o equipos); y estudio de contactos (explotaciones vecinas, proveedores, transportes). También es muy importante la secuenciación del virus.