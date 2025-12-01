Estas son las claves para reducir el impacto de los excesos de alimentación en Navidad

El alumbrado de las calles han dado por comenzada la época de Navidad. Un mes lleno de recados y comidas copiosas que finalizan a mediados de enero, cuando decidimos como propósito de año nuevo volver a la vida saludable y, sobre todo, a hacer deporte en el gimnasio. Esta cuenta atrás hacia las fiestas ha empezado y, con ella, ese ambiente que combina la ilusión por las comidas especiales con la preocupación por los posibles excesos.

Según el Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), los españoles ganan una media de 4 kilos como consecuencia de las comidas y cenas navideñas celebradas con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Desde la Fundación Alimentación Saludable, se señala que los españoles consumen hasta un 30% más de calorías de lo aconsejable durante este periodo.

Como consecuencia de estos actos, los expertos recomiendan adelantarse a las celebraciones y empezar a cuidarse. “Adelantarse a la Navidad no significa restringirse, significa llegar preparado”, explica Elvira Berengüí, Responsable de Nutrición de PronoKal Group. “Si iniciamos estas semanas con hábitos regulados, es mucho más fácil minimizar excesos y disfrutar sin consecuencias”, continúa.

Cuáles son las pautas para reducir los excesos en las comidas de Navidad

No se debe renunciar a la diversión durante estos días, aunque sí que se tiene que tener en cuenta algunos factores para que no sean excesos en las comidas y, simplemente, se coma con moderación. Disfrutar es sinónimo de cuidarse y la preparación del cuerpo es muy importante y vivir estas fechas con más energía, bienestar y equilibrio. "El bienestar durante las fiestas depende de tomar decisiones inteligentes a tiempo, no de privarse”, aclara Berengüi.