La OMS publica la primera guía global sobre los medicamentos inyectables y los reconoce como esenciales para la humanidad

La obesidad es un principal causas de muertes en el mundo. El pasado año se llevó la vida de 3,7 millones personas. Se trata de una enfermedad crónica que debe ser tratada durante toda la vida. Los fármacos inyectables han sido una revolución para tratarla y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una guía para su buen uso.

Esta guía no resultará unas instrucciones para quienes los vayan a tomar, sino que revisará los estudios disponibles y concluirá si un fármaco -con la suficiente evidencia científica- puede funcionar sin riesgos.

Estos están incluidos en la lista de modelos esenciales, en la que actualmente existen 532 y sirven para ayudar a los sistemas de salud a orientar las políticas públicas para mejorar el acceso a las medicinas. Desde la OMS, se quiere garantizar que estos medicamentos sean accesibles universalmente y asequibles.

Esta guía se centra en tres fármacos para el tratamiento de la obesidad a largo plazo: liraglutida, semaglutica y tirzepatida. En los últimos años, han demostrado su eficacia en la reducción de peso, el control de la glucosa y la disminución del riesgo de complicaciones cardiovasculares y renales en personas con diabetes tipo 2.

Igualmente, según las evidencias científicas, estos no son soluciones mágicas y se debe complementar con una buena alimentación y ejercicio físico. En esta nueva directriz de la OMS, se emiten recomendaciones para el uso.

Quiénes pueden tomar estos fármacos

Todas las personas que tomen estos fármacos, deben tener en cuenta que requiere una supervisión médica y no se recomienda para mujeres embarazadas. Resultan una innovación relevante para enfrentar la lucha contra la obesidad y sus complicaciones, como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, apnea del sueño y enfermedades renales y arteriales.

La obesidad es un problema que afecta a todos y se podría duplicar el número de personas afectadas hasta alcanzar los 2.000 millones en 2030. Estos fármacos suponen un difícil acceso para todos los individuos, ya que actualmente solo se produce alrededor de un 10%. Desde la OMS, se insta a que se amplíe la fabricación y se facilite el accesorio a los países con menores ingresos.

El problema llega cuando se suspende el tratamiento y las personas vuelven a recuperar el peso perdido. Igualmente, no resulta viable medicar indefinidamente a gran parte de la población. Además, la OMS alerta de los medicamentos falsificados y de una calidad inferior. Por ello, se recomienda una distribución controlada, una prescripción médica adecuada y una supervisión estricta.

Para el próximo año, este organismo tiene la intención de trabajar con distintos actores y marcar una priorización transparente y equitativa. Además, esta guía estará en continua revisión tras la llegada de posibles nuevas evidencias científicas que puedan cambiar el rumbo de estos medicamentos.

Cuándo es mejor tomar este tipo de medicamentos

Determinar el mejor momento para tomar medicamentos para la diabetes y la obesidad, como la tirzepatida, depende de cada persona y del plan indicado por su profesional de salud. En general, estos tratamientos suelen administrarse siguiendo un horario regular para mantener niveles estables de la medicación y optimizar su efecto. Muchas veces se recomienda aplicarlos el mismo día de la semana, a una hora conveniente y fácil de recordar. También es importante considerar las comidas, otros fármacos y el estilo de vida. Ante dudas o cambios, lo más seguro es consultar a un médico o farmacéutico de confianza para orientación.

