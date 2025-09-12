Tomás Segura, neurólogo: "Si el paciente me cuenta que tiene menos de tres migrañas no le voy a dar tratamiento preventivo"

La migraña es un problema que afecta a más de cinco millones de personas en España aproximadamente. Es la primera causa de discapacidad entre los adultos menores de 50 años y muchas personas no reciben diagnóstico hasta pasados unos seis años. Como finalidad, se acaban automedicando y no obtienen la medicación correcta. Así que es el momento de encontrar más respuestas y seguir avanzado en esta enfermedad. Los síntomas más comunes que se experimentan son náuseas, vómitos o sensibilidad hacia la luz y los sonidos.

La principal causa es una actividad cerebral anormal que puede venir desencadenada por varios factores. En la actualidad, sigue habiendo muchas lagunas sobre cuáles son muchos de ellos. La mayoría de expertos coinciden en que el ataque comienza en el cerebro y que está conectado con las vías nerviosas. Los cambios afectan al flujo sanguíneo en el cerebro y los tejidos circundantes. La migraña suele aparecer entre niños de 10 años hasta adultos. Puede ser hereditaria e ir pasando de generación en generación y se presenta con más frecuencia en mujeres que en hombres.

Alimentos que causan la migraña

En muchas ocasiones, se ha expresado que la alimentación está íntimamente conectada con la salud. En esta ocasión, existen muchos alimentos que afectan directamente a la cabeza, provocando ataques de migraña. Estos son los siguientes: chocolate, productos lácteos, en concreto, algunos quesos, aquellos que contienen tiramina como el vino tinto, el pescado ahumado o los higos, algunas frutas como el aguacate y los frutos cítricos, carnes con nitrato, cebolla, nueces y algunas semillas y alimentos procesados, adobados y marinados.

Tipos de migrañas

Aunque siempre se oiga hablar de forma genérica de la migraña, es cierto que, existen dos tipos. Por un lado, encontramos con aura que es la clásica y, por otro, sin aura que es la más común. Para saber si se tiene migraña, el dolor de cabeza va empeorando por minutos, se sienten dolores punzantes, se manifiestan más en un solo lado de la cabeza, en concreto, detrás del ojo, en el cuello y en la parte posterior. Además, estos pueden durar hasta tres días. Otros síntomas que aparecen son escalofríos, fatiga, pérdida de apetito y sudoración. Aunque haya desaparecido, pueden persistir y esto se denomina resaca migrañosa.

Tratamiento para la migraña

Actualmente, no existe una cura específica, más allá de tratarla preventivamente siempre y cuando ocurran en más de tres ocasiones en un mismo mes. Si no, la opción que contemplan los especialistas es alguna medicación más leve. En la primera visita al médico, el neurólogo indica que, le dirá al paciente que apunte en el papel cada día que duela la cabeza para que después de un tiempo se pueda hacer un estudio más detallado de la crisis. Además, en todos los años, al afectar a tantas personas, los especialistas se han dado cuenta de que muchos medicamentos para otras dolencias son beneficiosos para mejorar los dolores de cabeza. "Los tratamientos habían demostrado su eficacia por casualidad. Eso quiere decir que como la migraña afecta al 15 o 20% de la población, pues es habitual que si una persona tenía por ejemplo una angina de pecho, y el médico le daba para tratarla, pues cuando el paciente volvía a la consulta decía que se había recuperado de la cabeza".

