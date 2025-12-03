Las Aguas nombra como vestidor de sus imágenes a Antonio Sanabria

Una decisión que culminará, en presentación y estética, dos imprescindibles obras marianas del siglo XX. La junta de gobierno de la hermandad de Las Aguas, presidida ya por José Méndez como nuevo hermano mayor, ha anunciado una serie de cargos de confianza de cara a esta próximo mandato. Entre las novedades más reseñables destaca que Antonio Sanabria será el vestidor de Nuestra Señora del Mayor Dolor y María Santísima de Guadalupe.

Sanabria, natural de Gerena, es uno de los más aclamados vestidores del panorama actual no solo hispalense, también andaluz, y que de esta manera alcanza la confianza de una hermandad de la capital andaluza. Caracterizado por un estilo que bebe de las formas más rotundas de Garduño, Sanabria aporta a sus imágenes una notable personalidad con un marcado conocimiento de la técnica, pero siempre en continua evolución. Actualmente viste a numerosas imágenes, entre ellas, la Virgen de la Sangre de Gerena, el Consuelo de Cantillana, la Esperanza de Alcalá del Río, la Paz de Estepa, la Misericordia de Mahón o la Virgen del Rosario de Aznalcóllar. Sanabria se suma a un elenco imprescindible de excelentes vestidores que están devolviendo la excelencia en el arte del vestir a varias cofradías: el más que consagrado Leandro González (que precisamente ha sido nombrado como vestidor de la Virgen del Carmen de Omnium Sanctorum), Joaquín Gómez, Antonio Bejarano o Miguel Carrasco.

Asimismo, la cofradía del Dos de Mayo ha querido agradecer a José Antonio Moreno Bernal todos estos años desempeñando la tarea del vestir, "demostrando no solo una extraordinaria habilidad y sensibilidad artística, sino también un compromiso firme y constante con la Hermandad. Cada uno de sus trabajos ha sido fruto de un trabajo silencioso, de una labor discreta y humilde, pero siempre cargada de cariño, respeto y una profunda fe".

Entre otras disposiciones, la nueva junta de Las Aguas también ha acordado la renovación de ambas formaciones musicales: Rosario de Cádiz y la Municipal de Mairena del Alcor, así como la Centuria Juvenil abriendo paso.