Así regresan al culto los titulares de Los Panaderos tras la intervención de Carrasquilla

La hermandad de Los Panaderos ha repuesto al culto este miércoles a sus principales imágenes titulares, Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento y María Santísima de Regla, una vez culminadas las tareas de intervención y mantenimiento practicadas por Enrique Gutiérrez Carrasquilla. El comisionado informó que ambas tallas permanecerían retiradas de la capilla durante un periodo aproximado de dos meses, tras su marcha al taller a principios del pasado mes de octubre.

De esta manera, tanto el Señor como la dolorosa permanecerán en veneración en la jornada de este miércoles, en la capilla de San Andrés, en horario de de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00. A las 20:00 se celebrará misa de acción de gracias por la reposición al culto.

Ambos titulares, que presentan un aspecto notablemente saneado, padecían diversas deficiencias que han sido tratadas durante el proceso. En el caso de la talla de Castillo Lastrucci se han acometido diversas tareas como reintegración de pequeñas pérdidas por roce de alfileres, reintegración de pérdidas localizadas en las manos, tratamiento de desgastes en el pie izquierdo y el cabello sobre la espalda, reintegración de pérdidas en la peana y fijación de un leve desprendimiento en la zona de la frente.

En el caso de la Virgen, Carrasquilla ha practicado la reintegración de numerosas pérdidas de policromía causadas por picotazos de alfileres, limpieza de las manos y zona del cuello, reintegración de pérdidas de policromía en las manos y reposición de las pestañas perdidas.